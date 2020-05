Von Timo Teufert

Wiesloch. Zwei Mal in der Woche verkaufen die Markthändler und Erzeuger aus der Region in Wiesloch ihre frischen Produkte. Das Angebot kommt bei den Kunden gut an: Nicht nur während der Corona-Pandemie ist der Markt, der zur Zeit seinen Standort am alten Stadtbahnhof hat, gut frequentiert. Am Montag endete nun die städtische Bewerbungsfrist für Händler, die auch in Zukunft auf dem Wieslocher Wochenmarkt vertreten sein wollen.

Denn alle fünf Jahre ist die Stadt nach einer Richtlinie der Europäischen Union verpflichtet, die Plätze auf dem Markt neu auszuschreiben. Diese fünf Jahre enden für die derzeitigen Händler am 30. Juni. "Alle Standbetreiber, die jetzt schon da sind, haben sich wieder beworben. Darauf hatten wir gehofft", berichtet Nicole Heinisch vom städtischen Gewerbebüro am Dienstag der RNZ. Sogar eine Bewerbung eines Markthändlers, der bislang nicht in Wiesloch vertreten ist, sei eingegangen. Bei der Auswahl der Marktbetreiber achtet die Stadt zum Beispiel auf die Attraktivität, die Vielseitigkeit und die Neuartigkeit des Angebots, auf das vorhandene Warenangebot sowie die Art und Größe des Standes.

"Wir schätzen den Markt sehr und wollen ihn auch erhalten", unterstreicht Heinisch. Deshalb freue man sich auch immer darüber, wenn neue Beschicker einen Stand haben wollen. "Wenn Platz ist, sind wir da auch sehr offen für Neues, wenn es zum bisherigen Warenangebot passt und Abwechslung bringt", berichtet Heinisch. Am Dienstagnachmittag seien neun Händler auf der Freifläche gegenüber der Stadtgalerie vertreten, am Freitag sind es 15 Händler. Erst seit Kurzem ist beispielsweise der Bäcker Matthias Reiner mit einem Stand präsent. Er hat Brot, Backwaren und Dinkelprodukte im Angebot.

Der Hinweis auf sinnvolle Sortimentsergänzungen kommt dabei oft von den Händlern selbst: "Für die Stadt ist es schwer, neue Händler zu finden. Doch unsere Marktbeschicker denken schon sehr mit und empfehlen uns Händler weiter, die sie auf anderen Märkten kennengelernt haben", freut sich Heinisch.

Sein Übergangsquartier am alten Stadtbahnhof wird der Wochenmarkt aber noch in diesem Jahr wieder verlassen: "Wir rechnen damit, dass der Markt Mitte September auf den Adenauerplatz zurückziehen wird", erklärt Heinisch. Wegen der Baustelle am ehemaligen Kaufhaus Dannheimer war der Markt verlegt worden. Sobald die Arbeiten am "Kubus am Adenauerplatz" abgeschlossen sind, kehren die Stände zurück. "Wir wollen aber erst umziehen, wenn dort keine Baufahrzeuge und Maschinen mehr fahren", so Heinisch. Durch die Zurückverlegung an den alten Standort erhofft man sich bei der Stadtverwaltung vor allem eine Belebung für den Einzelhandel.

Info: Geöffnet hat der Markt am alten Stadtbahnhof gegenüber der Stadtgalerie immer dienstags von 15 bis 19 Uhr und freitags von 7.30 bis 13 Uhr.