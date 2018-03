Rauenberg. Stellas Schicksal motiviert die Menschen weiter: Am Freitag, 23. März, 20 Uhr, findet in der Kulturhalle Rauenberg unter der Schirmherrschaft des Vereins "Los Amigos Rawhill" und der Band "Paule Panthers Groove Club" ein Benefizkonzert zugunsten der vierjährigen Stella statt, die an Hämophagozytischer Lymphohistiozytose (HLH) erkrankt ist. Nach zwei großen Typisierungsaktionen in Rauenberg und Ansbach wurde inzwischen ein Stammzellenspender für das Mädchen gefunden. Der Erlös kommt nach Abzug aller Kosten zu 100 Prozent Stellas DKMS-Spendenkonto zugute.

Es konnten namhafte Künstler gewonnen werden, die gemeinsam mit "Paule Panthers Groove Club" ein circa dreistündiges Konzert geben werden. Die Band besteht aus Frontmann Martin Paulus (Paule Panther), Jochen Rautenstrauch (Schlagzeug), Markus Pfeffer (Gitarre), Thomas Bleuel (Bass), Torsten Kaffenberger (Keyboard) und Mr. Short (Saxofon, Trompete).

Die musikalischen Gäste sind Oliver Rosenberger (Amokoma), Torsten Baier und Walter Batzler (ZAP-Gang), Indra Wahl-Hartmann (Art Donuts), Musica Jay und Stefan Koch (Superjam), Fabian Daut (Los Amigos) und Athi Sananikone (Athi’s Music Lounge). Für den Ton wird Holger Bechtler (Samy Goes Nuts) zuständig sein. Einlass ist ab 19 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse.