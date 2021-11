Dielheim. (seb) Bei einer Enthaltung hat sich Dielheims Gemeinderat jetzt für den Einstieg ins Elektro-Carsharing in Zusammenarbeit mit dem Anbieter "Deer" entschieden. Das Unternehmen ist bereits in Heidelberg und Mannheim aktiv, auch Alt- und Neulußheim haben sich dafür entschieden, kürzlich zudem Reilingen.

"Deer" ist eine Tochtergesellschaft der Energie Calw GmbH, zu deren Gesellschaftern wiederum Stadtwerke Calw und EnBW zählen. Die Firma spezialisiert sich auf alternative Mobilität wie das "Autoteilen", sie stellt das batterieelektrisch betriebene Fahrzeug zur Verfügung und die Anwendung fürs Handy, mit der die Bürgerinnen und Bürger das Auto zeitweilig anmieten können. So soll der Privat-PKW öfter stehen gelassen werden, "Deer" versteht sein Angebot als Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr, als Beitrag zum Klimaschutz und für ruhigere Ortsmitten.

"Eine gute Sache", urteilte Bürgermeister Thomas Glasbrenner: So fördere man auch die Elektromobilität generell. Er und Ordnungsamtsleiter Uwe Bender legten dar, dass es gar nicht so einfach sei, Carsharing-Anbieter für den ländlichen Raum zu finden. "Stadtmobil" beispielsweise habe von einer Vorlaufzeit von vier bis fünf Jahren gesprochen und könne sich auch frühestens nächstes Jahr mit Dielheim beschäftigen. "Mikar", das bayrische Unternehmen, mit dem Mühlhausen kooperiert, habe mit Blick auf die Entfernung seiner bisherigen Standorte zu Dielheim vorerst abgelehnt, ebenso die "Leather"-Gruppe.

Nicht nur im Kernort Dielheim, sondern auch in Horrenberg und Balzfeld will die Gemeinde jetzt insgesamt drei Ladesäulen errichten lassen – "Deer" wird das und die spätere Wartung übernehmen, die Gemeinde zahlt und erhält dafür Fördermittel – nur noch auf 2021er Anträge übrigens, es ist unklar, wie ab nächstem Jahr die Förderkulisse aussieht. Zwei Anschlüsse soll jede Säule erhalten, eine fürs "Deer"-Auto, eine für die Bürgerinnen und Bürger. Die Kosten pro Ladesäule liegen inklusive Netzanschluss und Fundament bei knapp 17.000 Euro, nach Zuschüssen verbleiben bei der Gemeinde jeweils rund 4300 Euro. Die Betriebskosten kommen hinzu: 500 Euro jährlich.

Glasbrenner erwiderte auf Harald Seibs (CDU) Frage, dass die Ladesäulen bleiben und von der Bürgerschaft auch künftig genutzt werden können, unabhängig von "Deer". Der Standort der Ladesäulen und damit der Fahrzeuge, die womöglich mehrere Stunden am Stück davor parken, sorgte aber für Diskussionsstoff. Vorgesehen sind in Dielheim die Bahnhofstraße, in Horrenberg die Ortsstraße nahe dem ehemaligen Rathaus und in Balzfeld der Parkplatz neben der früheren Metzgerei.

Die Laufzeit des Vertrags mit "Deer" beträgt zunächst fünf Jahre, immer ein Jahr kommt hinzu, wenn nicht gekündigt wird. Wie Bender auf Ute Sendners (BürgerInnen) Frage erklärte, führt der Vertrag mit "Deer" keine "Mindestnutzung" auf: Dass die Nachfrage nach Carsharing zu niedrig sei – was Bender nicht erwartet – , sei also kein Kündigungsgrund.

Klaus Eberle (CDU) hatte Zweifel an dem Vorhaben und schlug vor, erstmal kleiner anzufangen, nur in Dielheim. Eine Mehrheit, darauf verwies auch der Bürgermeister, hatte aber für richtig gehalten, gleich Horrenberg und Balzfeld einzubinden. So meinte Markus Knopf (CDU), dass das Carsharing für alle Ortsteile Sinn ergebe. Josef Blum (SPD) wiederum begrüßte diesen Schritt hin zu einer umweltfreundlicheren Mobilität, und das in drei Ortsteilen. "Ich kenne das aus Heidelberg, das ist eine gute Sache."