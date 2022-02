Von Anja Hammer

Malsch. Nach Walldorf und St. Leon-Rot jetzt auch Malsch: Die Letzenberg-Gemeinde führt kostenlosen Busverkehr ein. Der Gemeinderat stimmte am Dienstagabend geschlossen für das Null-Euro-Ticket. Damit soll jeder vom Bahnhof Rot-Malsch bis zum Penny-Markt am Ortsrand Richtung Mühlhausen fahren können, ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Einziger Haken: Das Vorhaben lässt sich erst nächstes Jahr umsetzen.

Mit dem Beschluss folgte das Kommunalparlament einem gemeinsamen Antrag von der CDU-Fraktion und FDP-Einzelrat Arved Oestringer. Letzterer führte die Idee näher aus und gestand, dass man sich diese von St. Leon-Rot und Walldorf abgeschaut habe: "Damit leisten auch wir einen Beitrag zum Klimaschutz", so Oestringer. Genau wie in den Nachbargemeinden solle das Angebot auf innerörtliche Fahrten beschränkt werden. Zwar führe die Route zum Bahnhof kurz über St. Leon-Roter Gemarkung, doch da lasse sich eine Vereinbarung mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) treffen. Die St. Leon-Roter hätten das auch gemacht, da der dortige Bus über Malscher Gebiet fahre. Übrigens: Die Haltestelle beim Penny-Markt liegt offiziell auf Rettigheimer Gemarkung, wusste Hauptamtsleiter Frank Herrmann. Deshalb empfahl er, die Haltestelle explizit im Beschluss aufzuführen. Nicht, dass am Ende das Angebot dort nicht gelte.

Zu den Kosten für die Gemeinde meinte Oestringer: In Malsch gehe er von maximal 10.000 Euro aus. "Als kleine Gemeinde haben wir es leichter", erläuterte er. Es gebe weniger Bürger und damit weniger potenzielle Nutzer, weniger Buslinien und für den ganzen Ort gelte nur eine Wabe. "Wobei es ja positiv wäre, wenn es mehr kostet", so Oestringer. Denn das würde bedeuten, dass mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen würden.

Die anderen Fraktionen fanden den Vorschlag von CDU und FDP "sehr gut". Die Kosten in ungenauer Höhe bereiteten einigen Räten allerdings Unbehagen. Hans-Peter Haußmann (FWV), der als Erster Bürgermeisterstellvertreter die erkrankte Rathauschefin Sibylle Würfel vertrat, plädierte daher für eine zeitliche Begrenzung. Dem schlossen sich die Räte an und legten eine Probezeit von zwei Jahren fest.

Zwei Jahre deshalb, weil Hauptamtsleiter Herrmann in der Sache bereits beim VRN nachgehakt hatte. Er berichtete: "Wenn wir das Null-Euro-Ticket wollen, müssen wir das bis zum 30. Juni bestellen, damit wir das zum 1. Januar 2023 bekommen", so Herrmann. Und das gleiche gelte für die Kündigung: Diese müsse dann auch jeweils am 30. Juni eingereicht werden, damit sie zum Jahresanfang des folgenden Jahres gelte. Und eine Probezeit von einem halben Jahr fanden die Räte zu kurz. Diese Juni-Fristen bedeuten aber auch, dass das Null-Euro-Ticket erst nächstes Jahr kommt.

Doch wenn das Busfahren kostenlos wird, was wird dann aus der angedachten Fahrradgarage am Bahnhof? Das fragten Klaus Müller (FWV) und auch die Grünen. Ihnen war wichtig, dass dieses Vorhaben, für das bereits Geld im aktuellen Haushalt eingestellt ist, nicht gestrichen werde. Dem sei nicht so, betonte CDU-Fraktionsvorsitzender Uwe Schnieders: "Das soll die Fahrradgarage nicht ersetzen." Doch die Investitionen könnten sich verringern, da sie dann etwas kleiner ausfallen könnte.

Info: Kostenlos mit dem Bus fahren: Das ist in Walldorf und St. Leon-Rot seit Anfang des Jahres möglich. Dabei steigen die Fahrgäste in den Bus ein und ordern beim Fahrer ein Null-Euro-Ticket. Damit gibt es eine Dokumentation aufgrund derer am Jahresende mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) abgerechnet wird. Die Differenz zum Normaltarif von 1,80 Euro muss die Kommune tragen. Während man in Walldorf mit Kosten von 60.000 bis 70.000 Euro pro Jahr rechnet, sind es in St. Leon-Rot etwa 20.000 Euro.