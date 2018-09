Balzfeld/Tairnbach. (oé) Nach dem Abriss der alten Brücke vor einer Woche war dies nun der zweite Akt: Am frühen Sonntagmorgen wurde zwischen Balzfeld und Tairnbach die Behelfsbrücke über die Autobahn A6 eingehängt. Die rund 100 Tonnen schwere Stahlkonstruktion wurde in zwei Teilen angeliefert und mit einem Spezialkran in die Widerlager eingebaut.

Dafür war die Autobahn zwischen Wiesloch-Rauenberg und Sinsheim erneut für fünf Stunden (zwischen 2 und 7 Uhr) gesperrt worden. Das Verkehrsaufkommen in der Nacht war jedoch gering, Behinderungen gab es keine, wie die Polizei mitteilte auch keine Staus auf A6 oder Umleitungsstrecken.

Bevor die Behelfsbrücke befahren werden kann, muss nun erst noch auf Tairnbacher Seite die Brückenrampe fertiggestellt werden. Bis spätestens 14. Oktober sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Dann ist die Verbindung zwischen Balzfeld und Tairnbach wieder befahrbar.

Die Behelfsbrücke bleibt so lange in Betrieb, bis die neue Brücke über die Autobahn fertig ist. Nach Angaben des privaten Autobahnbetreibers ViA6West soll dies im ersten Halbjahr 2019 der Fall sein.