Balzfeld. (köpa) Fast wäre der Sektempfang ins Wasser gefallen, noch vor dem Beginn des Festbanketts auf dem Dorfplatz. Kurzerhand zog man ins angrenzende Ludwig-Englert-Haus um, was der guten Stimmung unter den Festgästen keinen Abbruch tat. Angeführt vom Kurpfälzischen Fanfarenzug aus Wiesloch setzte sich danach ein kleiner Umzug hin zum Festzelt in Bewegung. Dabei waren auch die Chöre des Jubelvereins, begleitet von der Fahnenabordnung und den drei Festdamen Sophie Blum, Lisa Epp und Alina Knopf, sowie, fast schon komplett, den Gastchören des Abends.

Diese begrüßte der Vorsitzende Markus Knopf im Festzelt nochmals recht herzlich, ebenso die Ehrengäste. Eigentlich ist es kein typisches Jubiläum, dennoch war es dem Verein wichtig, die besondere Zahl "140" zu würdigen und gebührend zu feiern, so der Vorsitzende. Allen, die den Verein begleitet und mit ihrem Wirken und Wissen geformt haben, galt sein ausdrücklicher Dank. Stellvertretend für alle, die den Verein zur heutigen Blüte führten, erwähnte Knopf die Namen Ernst Waldmann, Franz Reißfelder, Helmut Epp und Paul Fleckenstein. In ihrem Sinne gelte es, das Erarbeitete nach besten Möglichkeiten weiterzuführen. Davon sei man fest überzeugt, auch in der Hoffnung, mit dem aktuellen Chorleiter Felix Weber den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.

Der Vorsitzende Markus Knopf nahm die Glückwünsche von Bürgermeister Thomas Glasbrenner entgegen. Fotos: Janik

Die Harmonie zwischen Chorleiter und Sängern kam in den Vorträgen des Abends zum Ausdruck. Klangvoll und ausdrucksstark präsentierte sich der Männerchor beim gesanglichen Auftakt des Festabends mit klassischen Stücken. Eher modern in der Literaturauswahl, verkörperte die Gruppe "Voices" mit ihrem Chorleiter Helmut Epp die zukunftsweisende Ausrichtung als zweites Standbein, auch von der gemischten Stimmbesetzung her.

Eine schöne Tradition bewahrten die Festdamen mit dem charmant vorgetragenen Festprolog, zu dem auch die Übergabe eines "Festwimpels" zählte. Geschmückt mit neuen Nadeln und ausgezeichnet mit Urkunden und Präsenten verließen danach einige Sänger die Bühne. Geehrt wurden: Dany Schmitt (zehn Jahre), Lothar Epp (25 Jahre), Franz Waldmann (30 Jahre) und Ansgar Dinner (50 Jahre). Die Ehrenmitgliedmitgliedschaft erhielten Karl-Heinz Fischer und Jürgen Mader, die sich schon 40 Jahre im Verein engagieren.

Bürgermeister Thomas Glasbrenner sprach dem Jubelverein als Gemeindeoberhaupt und Schirmherr der Veranstaltung die allerherzlichsten Glückwünsche aus. Auch Gemeinde- und Ortschaftsrat wüssten das stetige Bemühen zur Erfüllung einer kulturellen Aufgabe sehr zu schätzen. Glasbrenner sprach von Traditionspflege, die für das Gemeinschaftsleben von großer Bedeutung sei, und den Merkmalen eines reichen Kulturlebens, auf das keine Gemeinde verzichten könne. Für die Vereine in den Ortsteilen dankte der Vereinssprecher Jörg Schigowski den Sängerinnen und Sängern, die mit ihren Liedern stets das Allgemeinwohl im Fokus hätten und mit ihren geselligen Veranstaltungen das örtliche Leben wesentlich bereicherten.

Ulrich Engelhardt, der Vorsitzende des Chorverbands Kurpfalz Heidelberg, gratulierte und ging in seinem Grußwort auf die rasanten Veränderungen in der Gesellschaft ein. Auch die Chorbewegung müsse sich diesen Herausforderungen stellen, um mit attraktiven Angeboten und Projekten die Menschen für das Singen im Chor zu gewinnen. Die Konkordia Balzfeld habe das bereits vor 18 Jahren erkannt und zur Pflege des modernen Liedguts den gemischten Chor "Voices" ins Leben gerufen.

Bezirksreferent Karl-Heinz Schirmer nahm Ehrungen für den Badischen und Deutschen Chorverband vor. Er durfte Lothar Epp die silberne Ehrennadel des Badischen Chorverbands nebst Urkunde für 25 Jahre Singen überreichen, Karl-Heinz Fischer und Jürgen Mader erhielten für 40 Sängerjahre die goldene Ehrennadel. Für seine 50-jährige aktive Sängertätigkeit wurde Ansgar Dinner vom Deutschen Chorverband unter anderem mit dem Sängerpass geehrt, der es ihm ermöglicht, künftig alle Veranstaltungen der Mitgliedsvereine kostenlos zu besuchen.

Ein "Singendes Leimbachtal" erlebten die Festbesucher in der Folge. Sämtliche singenden Dielheimer Vereine waren angetreten, um dem Jubelchor musikalisch zu huldigen (nur "CantaDiele" vom MGV Konkordia konnte infolge "freudiger Erwartung" der Chorleiterin Edna Weber nicht antreten). Alle Chöre legten sich mächtig ins Zeug und begeisterten das Publikum.