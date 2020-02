Das Bild zeigt die Eisenbahnfreunde Karl Ullrich, Eduard Hadek und Werner Schubert beim Aufstellen des Hauptsignals am „Entenmörder“. Foto: privat

Baiertal. Bereits vor einiger Zeit wurde am Ortseingang Baiertals in der Horrenberger Straße ein Triebwagen "Entenmörder" zur Erinnerung an die frühere Nabenbahnstrecke Wiesloch–Schatthausen(-Meckesheim) aufgestellt. Der Triebwagen wird von den Eisenbahnfreunden des Stadtteilvereins Baiertal nach und nach weitgehend originalgetreu restauriert.

Um so größer war die Freude, als Walter Pesser zur Vervollständigung der Anlage ein Flügelsignal zur Verfügung stellte. Nachdem im August das Fundament mit der Unterstützung der Firma Schindler errichtet worden war, konnten die Kinder des nahe gelegenen Bewegungskindergartens die Aufstellung des Signals jetzt hautnah verfolgen.

Michael Schindler war mit einem Radlader gekommen und manövrierte das fünf Meter lange und mehrere hundert Kilogramm schwere Signal millimetergenau in die vorgesehenen Aufnahmebohrungen, sodass das Signal fest verschraubt werden konnte.

Der herzliche Dank der Eisenbahnfreunde galt den Herren Walter Pesser und Michael Schindler für die Spende des Signals beziehungsweise dessen Aufstellung.