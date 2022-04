Baiertal. (aham) Ein ganzer Reisebus ist von Mannheim nach Köln gefahren. An Bord: Fans von Melissa Turan. Mit eigens-bedruckten T-Shirts und Plakaten jubeln sie heute Abend der Baiertalerin zu. Ihr Fanblock im Fernsehstudio ist bis auf den letzten Platz gefüllt. "Am liebsten wäre ich selbst dabei und würde mit ihnen Party machen", freut sich Turan über die Unterstützung von ihrer Familie und ihren Freunden. Das meint sie natürlich nicht ganz ernst: Die 24-Jährige steht schließlich auf der Bühne und singt bei der ersten Liveshow der Castingsendung "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) ab 20.15 Uhr um die Gunst des Publikums vor den Bildschirmen.

Seit Donnerstag letzter Woche ist Turan in Köln und probt für ihren großen Auftritt. "Es gibt einen ganz straffen Zeitplan", berichtet sie über die letzten Tage. Sogar für das RNZ-Gespräch hat RTL ein genaues Zeitfenster festgelegt. Ansonsten standen in den letzten Tagen Gesangsproben, Choreografie einstudieren und Kostümanprobe auf dem Programm. Seit Mittwoch wird der Bühnenablauf mit den Tänzern geübt. Auf die Frage, ob sie sich wie Schlagerstar Helene Fischer oder Popsternchen Britney Spears schon in einen Tänzer verguckt hat, muss die 24-Jährige lachen. Sie ist zwar seit einigen Wochen wieder Single, sagt aber bestimmt: "Ich will mir doch keinen Mann angeln, ich will mich auf die Musik konzentrieren." Alles andere sei Nebensache.

Zumal die Baiertalerin heute Abend ein Lied singen wird, von dem sie fast schon selbst überrascht ist: "Beat it" von Michael Jackson. 30 bis 40 Lieder hatte ihr die DSDS-Musikredaktion zu Beginn vorgeschlagen. Alle hat sie gesungen, zusammen hat man die Auswahl immer weiter verkleinert und am Ende kam die Musikredaktion zu der Ansicht, dass "Beat it" der perfekte Song für Turan sei. "Das hätte ich mir selbst nie ausgesucht", sagt die Deutschtürkin. "Da hätte ich mich nie rangetraut."

Denn normalerweise steht die Kosmetikerin mehr auf R’n’B. Über "Do it like a dude" von Jessie J etwa, das sie in der letzten DSDS-Folge sang, sagt sie: "Das war mein bisheriger Lieblingsauftritt, der Song war wie für mich gemacht." Dass Michael Jackson zu ihr passen würde, hätte sie nie gedacht. "Aber ich bin zufrieden mit dem Song, die Performance wird toll", schwärmt sie.

Seit einigen Tagen steigt dennoch die Nervosität bei ihr. "Ich bin positiv nervös; ich freue mich", sagt die quirlige Baiertalerin. Angst vor Pannen – wie Text vergessen oder Stolpern mit ihren hohen Schuhen – hat sie aber nicht. Sie könne "Beat it" schon seit Tagen im Schlaf singen.

Ihr großer Traum ist es, heute Abend weiterzukommen und schlussendlich auch die Staffel zu gewinnen: "Wenn Gott will, dann schaff’ ich’s."