Wildbienenzüchter Herbert Hügens (li.) und Jochen Filsinger vom Bio-Obstbau-Betrieb Filsinger in Baiertal an dem Wildbienen-Hotel, das der Züchter betreibt. Fotos: Agnieszka Dorn

Walldorf/Baiertal. (agdo) Überall schwirrt und summt es. Die Bienchen kommen gerade von der Bestäubungs-Tour zurück und kriechen in die Nistblöcke, in denen sie ihre Eier ablegen, um ihren Fortbestand zu sichern. Es sind aber keine Honigbienen, die für die Produktion von Honig bekannt sind, sondern Rote Mauerbienen. Diese Art gehört zu den Wildbienen und bestäubt vor allem Obst wie Birnen-, Äpfel- oder Kirschbäume und hilft so Artenreichtum und Nahrungsmittel auf der Erde zu sichern, sagt Wildbienenzüchter Herbert Hügens.

Vor einigen Jahren habe er eine Fernsehdokumentation über die Bienensituation in China gesehen, erzählt Herbert Hügens. Dort gibt es Orte, wo Menschen die Bestäubung der Pflanzen übernehmen müssen, weil es keine Bienen mehr gibt. Die Dokumentation machte den 72-jährigen Walldorfer nachdenklich, denn auch in Deutschland geht der Bienenbestand zurück. "Dass Menschen vielleicht auch bei uns die Bestäubung irgendwann übernehmen müssen – das darf nicht sein", dachte er sich und beschloss, dem entgegenzusteuern. Er informierte sich über Wildbienen, baute Nisthilfen und kaufte schließlich Kokons, in denen Bienenlarven waren. Die Nisthilfen stellte Herbert Hügens zunächst bei sich im Garten auf und wartete, bis aus den ersten Larven Jungbienen geworden waren. Das gefiel ihm gut und er baute das Hobby weiter aus.

Hier baut die Rote Mauerbiene ihre Nester. Fotos: Agnieszka Dorn

Seit zwei Jahren züchtet Herbert Hügens nun Rote und Gehörnte Mauerbienen, mittlerweile sind es um die 20.000 Exemplare, die er betreut. Vom Regierungspräsidium Karlsruhe hat er dafür eine Genehmigung und ist ganz offiziell Wildbienenzüchter. Der Einzige in der Region, wie er nicht ohne Stolz erzählt.

Die Nistkästen stehen auf dem Grundstück von Bio-Obstbauer Jochen Filsinger in Baiertal, dort gibt es jede Menge Obstbäume, die biologisch bewirtschaftet werden. Ein paar Mal in der Woche schaut Herbert Hügens nach dem Rechten, sorgt dafür, dass die Bienen in der Nähe der Nistkästen ausreichend Wasser haben, und freut sich über das Wachstum. Die Gehörnte Mauerbiene kommt aus Süd- und Mitteleuropa, während die Rote Mauerbiene in Europa und Nordafrika beheimatet ist und vergangenes Jahr zum Insekt des Jahres gekürt wurde. Die Gehörnte Mauerbiene steht laut Hügens unter Naturschutz und ist um diese Jahreszeit schon nicht mehr vertreten, da diese Wildbienchen nicht lange leben. In diesen Tagen konzentriert sich der Züchter daher auf die Rote Mauerbiene.

Ein kurzes Leben voller Fleiß

Die Bestäubungsleistung der Roten Mauerbiene übertrifft dem Züchter sogar die der Honigbienen um einiges, allerdings haben Wildbienen einen kleineren Flugradius und fliegen nur wenige 100 Meter weit, während die Honigbienen bis zu fünf Kilometer ausschwirren. Von den Roten Mauerbienen werden besonders die Blüten von Apfel, Birne, Pflaume und Sauerkirsche, aber auch Erdbeere und Raps bestäubt. Die Rote Mauerbiene schwirrt laut Hügens bei etwa fünf Grad aus, während die Honigbiene wartet, bis es mindestens fünf Grad wärmer ist.

Während die Honigbiene ausschließlich in Bienenstöcken lebt und ein Volk um die 50.000 Bienchen umfasst, sieht es bei den Mauerbienen ein wenig anders aus: Sie sind überwiegend Einsiedler und leben solitär, das heißt, sie bilden keine Staaten. Jedes Weibchen baut ihr eigenes Nest und hat relativ wenige Nachkommen, erzählt Herbert Hügens.

Findet die rote Mauerbiene keinen geeigneten Nistplatz, kann sie sich nicht vermehren. Die Lebensdauer ist abhängig von den Wetterverhältnissen, die Männchen leben etwas kürzer als die Weibchen. Die Mauerbienenmännchen leben nach dem Schlüpfen um die drei, die Weibchen etwa vier bis sieben Wochen. Die Mauerbienen schlüpfen im Frühjahr, die Männchen meistens einige Tage vor den Weibchen, erzählt der Wildbienenzüchter. Die Insekten sind schnell paarungswillig, die Paarung erfolgt meist gleich nach dem Schlüpfen, kein Wunder allerdings bei der kurzen Lebenszeit.

Die Bienen nisten sich in jegliche Art von Hölzern, Lehmwänden, Pflanzenstängeln oder eben in Nisthilfen ein. Darin legen sie einzelne Zellen an, die mit einem Pollen-Nektargemisch befüllt werden. In jede einzelne Zelle wird ein Ei gelegt. Bereits nach drei Tagen schlüpft die Larve, die sich in den nächsten zwei Wochen vom Futtervorrat der Zelle ernährt. Danach spinnt die Larve einen festen Kokon um sich, in dem sie sich verpuppt und dann gegen Ende des Sommers im Kokon schlüpft. Allerdings bleibt die fertige Biene bis zum nächsten Frühjahr im Kokon und kommt erst dann heraus.

Seit Jahrzehnten ist Herbert Hügens in der Region allerdings noch für etwas ganz anderes bekannt: Er ist Maler, fertigt Holzskulpturen und ist zudem Mitglied der Walldorfer Künstlergruppe. Seine Wildbienen habe er bisher nicht gemalt, erzählt der Züchter schmunzelnd. Aber wer weiß, vielleicht packt ihn eines Tages die Mal-Lust und er bringt seine Bienchen auf’s Papier ...