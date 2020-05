Solche Bilder sollen endgültig der Vergangenheit angehören: Das Land stellt 1,76 Millionen Euro für den Hochwasserschutz in Baiertal zur Verfügung. Archiv-Foto: Pfeifer

Baiertal. (seb) Vielen Baiertaler Bürgern dürfte der Mai 2016 noch in Erinnerung sein, als der Bach über die Ufer trat und große Schäden anrichtete. Und damals hieß es mit Blick auf die Zunahme von Extremwetterereignissen im Zug des Klimawandels: Das nächste Hochwasser kommt bestimmt. Seither ist viel geschehen, so wurden Rückhaltebecken bachaufwärts in Schatthausen und Ochsenbach angegangen.

Jetzt ist eine weitere gute Nachricht eingetroffen: Das Land Baden-Württemberg hat Fördermittel in Höhe von 1,76 Millionen Euro für den Hochwasserschutz am Gauangelbach in der Baiertaler Ortsmitte gewährt. Das teilten gestern Stadt Wiesloch sowie Abwasser- und Hochwasserschutzverband (AHW) mit, der die Maßnahme federführend übernimmt.

Die förderfähigen Kosten für den hochwassersicheren Ausbau des Bachs wurden auf 2,5 Millionen Euro festgelegt und das Land übernimmt davon 70 Prozent. Die Baumaßnahme wird laut AHW in den nächsten Wochen öffentlich ausgeschrieben und soll noch vor Ende Juni vergeben werden. Der Baubeginn ist auf den 20. Juli dieses Jahres und das Bauende ist auf den 17. Dezember 2021 angesetzt. Anwohner, Gewerbetreibende und interessierte Bürger werden vor Baubeginn durch AHW und Stadt in geeigneter Weise über den Bauablauf informiert.