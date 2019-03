Im Café Spätlese in Baiertal wurde jetzt an den Wieslocher Heimatdichter Wilhelm von der Bach erinnert, der mit bürgerlichem Namen Wilhelm Danzer hieß und 1991 verstorben ist. Archiv-Foto: Pfeifer

Baiertal. (rnz) "Wohl’s meischt ge-schpielte Instrument isch in der Welt die Flöt", beginnt das Gedicht "Weltkonzert" des Wieslocher Heimatdichters Wilhelm von der Bach (1902-1991), um dann aufzuzählen, was "heitzutag schun alles flöte geht". So manche Firma gehört dazu, nachdem sie die "erscht Trompet gspielt hot", auf jeden Fall aber das "Dritte Reich nach all dem Zinnra un Gebumm". Was heute gespielt wird, ist dem Dichter klar: "Die Oper heißt Monete, setzt beim Final d’Atombomb ein, geht die ganze Menschheit flöte". Ursula Ottmann, die ins Café Spätlese in Baiertal zum Gedenken an Wilhelm von der Bach eingeladen hatte, trug dieses Gedicht vor, das 1953 im Buch "Schlag uff" zusammen mit vielen anderen im Verlag der Wieslocher Woche veröffentlicht wurde und nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat.

Wilhelm von der Bach, der mit bürgerlichem Namen Wilhelm Danzer hieß, beschrieb mit großer Beobachtungsgabe Natur, Menschen und Ereignisse in und um Wiesloch. Er liebte die Doppeldeutigkeit der Wörter wie beim zitierten "Weltkonzert" und machte kein Hehl daraus, dass er eine Schwäche für den Wein hat. "Er hat eine besondere Art, Menschen und Dinge zu betrachten. Er tut es mit Witz, mit Ironie und was eigentlich noch viel mehr gilt, mit Humor", ist im Vorwort nachzulesen.

Dass "der heimatliche Dialekt den Versen Würze und frische Farbe gibt", davon konnten sich die Zuhörer anhand der vorgetragenen Gedichte selbst überzeugen. Pfarrer i.R. Hans Rensch hatte den Frühling als Schwerpunkt gewählt, eröffnete aber den Nachmittag mit dem "Hörerwunsch", der die Rundfunksendungen aus dem Studio Heidelberg in den fünfziger Jahren aufs Korn nahm. Darin werden die Sendeleiter zur Aufbesserung des Programms aufgefordert mit den Worten: "Wie wär’s, wenn ihr zu Eure Schprich un Vers en gute Wei mitsende könnt?" Rensch charakterisierte die Gedichte von Bach als "dahinplätschernd", die dann mit einem verblüffenden Knalleffekt enden. Er erzählte zudem von anderen in dieser Zeit wirkenden Mundartdichtern, die im freundschaftlichen Wettstreit miteinander gelegen und manche Veranstaltung zusammen gestaltet hätten.

Ursula Ottmann trug mehr die anekdotischen Gedichte vor wie "Weiber kontra Sänger", "Die Wallfahrt" und "Lausbube". Den Schlusspunkt setzte sie mit "Die Kleinbahn", im Volksmund "Entenmörder" genannt, die damals nicht nur von Wiesloch über Rauenberg bis Waldangelloch, sondern auch über Dielheim und Baiertal bis Schatthausen fuhr.

Der Dielheimer Mundartautor Anton Ottmann hatte sich die von Danzer verwendete Sprache genauer angeschaut und festgestellt, dass sich diese erstaunlich nahe am Hochdeutschen orientiere, sodass man seine Gedichte auch verstehen könne, wenn man den hiesigen Dialekt nicht spreche. Selbst etwas ungewöhnliche Wörter wie "Mores" (Angst), "Malhör" (Unglück) und "des batt nix" (das nützt nichts) waren den meisten bekannt, genauso wie das Wort "bussieren", das aus dem Französischen kommt und dort "pousser" heißt und "schieben" oder "stoßen" bedeutet. Danzer verwende auch nicht den im Kurpfälzischen weit verbreiteten Nasal "ao", so schreibe er "Gais" und nicht "Goaß", "Fraa" und nicht "Frao". Das liege wohl daran, dass die Sprache der "Stehkreje", wie die Wieslocher früher genannt wurden, schon immer etwas vornehmer als die der Bauern in den umliegenden Dörfern gewesen sei.

Ottmann, der über den Heimatdichter recherchiert hatte, konnte weiter berichten, dass Danzer 1980 als Erster den vom Kunstkreis Südliche Bergstraße gestifteten Preis "Minnesänger von Wissenlo" erhalten habe. Anschließend sei der Preis noch bis 2006 an weitere verdiente Persönlichkeiten aus dem kulturellen Bereich vergeben worden. Der als Zuhörer anwesende Rainer Göpferich, dessen Familie eng mit Danzer befreundet war, konnte einige Fakten aus Danzers Lebenslauf ergänzen. Der aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrte Vater habe ihn zu sich in die Schneiderlehre genommen, 1935 sei er zur damaligen Schuhfabrik Löchner & Düppe gewechselt. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei er zuerst Hilfspolizist und Hausmeister bei der Stadt geworden, bevor er, bis zu seiner Berentung, als Angestellter im amerikanischen Hauptquartier in Heidelberg gearbeitet habe. Er sei zwar nicht mit großen materiellen Gütern beschert worden, habe aber die Fähigkeit gehabt, "den Menschen aufs Maul zu schauen und den kleinen Dingen des Daseins liebevolle Beachtung zu schenken".