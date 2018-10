Wiesloch-Walldorf. "Wer die E-Mobilität fördern und nachhaltig umsetzen möchte, muss die geeigneten Rahmenbedingungen schaffen. Wir möchten Anreize schaffen, um den Verkehr zu entlasten und unsere im Klimaschutz verankerten Ziele umzusetzen. Aus diesem Grund haben wir uns für die Errichtung der neuen Ladesäule entschlossen", betonte Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Und: "Ich bin sicher, dass unsere Bürger sowie Besucher und Gäste davon profitieren werden."

In enger Abstimmung zwischen dem Zweckverband Wiesloch-Walldorf und der Netze BW, die für die Errichtung und den Betrieb der Säulen verantwortlich ist, wurde jetzt am Parkplatz des Bahnhofs Wiesloch-Walldorf in den Ziegelwiesen eine neue, moderne Ladesäule in Betrieb genommen. Die Ladeinfrastruktur und der Stromanschluss werden im Rahmen des Förderprogramms des Bundes zu 40 Prozent bezuschusst. "Auch die Stadt Walldorf und die Pendler, die ab dem Bahnhof zu ihren Arbeitsplätzen mit den S-Bahnen und anderen Zügen fahren, begrüßen die neuen Ladestationen für Elektrofahrzeuge", erklärte Walldorfs Bürgermeisterin Christane Staab.

Wie der Kommunalberater der EnBW, Willi Parstorfer, bei der Inbetriebnahme erläuterte, benötigen die Nutzer für die Betankung des E-Fahrzeugs kein eigenes Ladekabel, da die Ladesäule über ein fest installiertes Kabel verfügt. Die EnBW-Ladesäule ermöglicht das gleichzeitige Laden von zwei Elektrofahrzeugen mit bis zu 22 Kilowatt Ladeleistung sowie das Aufladen von Elektrofahrrädern durch zwei Schuko-Ladepunkte mit bis zu 3,7 Kilowatt Leistung. "Die Zusammenarbeit mit der Bauverwaltung der Stadt Wiesloch verlief zielführend und partnerschaftlich. Wir freuen uns, dass nun auch im Stadtgebiet, wie auch in den umliegenden Nachbarkommunen, Ladeinfrastruktur für Elektro-Fahrzeuge zur Verfügung gestellt wird" so Parstorfer.

Die neue Geräte-Generation ist zur besseren Bedienbarkeit mit einem besonders großen 10-Zoll-Farbdisplay ausgestattet, dessen Leuchtintensität sich automatisch dem Umgebungslicht anpasst. Getankt wird hier ausschließlich Ökostrom. Der Energieversorger legt laut Willi Parstorfer großen Wert darauf, möglichst vielen Interessenten den Zugang zu seiner Ladeinfrastruktur zu bieten. Bezahlen kann man mit allen gängigen Ladekarten. Zudem ist das Bezahlen auch mit dem Smartphone, ganz ohne Ladekarte also, möglich.