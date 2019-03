Bad Schönborn/Stettfeld. (RNZ) Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird ab Mittwoch, 20. März, bis voraussichtlich Freitag, 5. April, die Fahrbahndecke der B3 ab dem nördlichen Ortsausgang Stettfeld bis zum südlichen Ortseingang Bad Langenbrücken auf rund 1,4 Kilometern erneuert.

Die Orts- und Wirtschaftsweganschlüsse an die B3 werden im Einmündungsbereich angepasst. Die Maßnahme wird laut dem Regierungspräsidium unter Vollsperrung ausgeführt. Der Verkehr auf der B 3 zwischen Stettfeld und Langenbrücken wird wie folgt umgeleitet: In Stettfeld wird der Verkehr in Fahrtrichtung Heidelberg/Bad Schönborn über den Knotenpunkt B3/K3584 (Am Katzbach) und K3575 (erste Ausfahrt Kreisverkehr) zur L555 umgeleitet.

Am Knotenpunkt K3575/K3576 wird eine provisorische Ampelanlage zum Einsatz kommen. Von Langenbrücken in Fahrtrichtung Stettfeld/Ubstadt erfolgt die Umleitung über den Anschluss B3/B292/L555 über die K3575 zur K3584 (Am Katzbach) in Stettfeld. Diese Umleitung gilt auch für den von der B292 kommenden Verkehr mit Fahrtziel Stettfeld/Ubstadt.

Des Weiteren werden für die Abwicklung des ÖPNV in Langenbrücken entlang der Pfalzstraße, Eichstraße und Hafnerstraße sowie entlang der Pflaumstraße absolute Halteverbote eingerichtet. Die Umleitungen für die Vollsperrungen werden ausgeschildert. Die Kosten der Baumaßnahme werden mit rund 400.000 Euro beziffert und vom Bund finanziert.