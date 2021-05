Bad Schönborn. (jubu/rl) Zu einem Wohnhausbrand in Langenbrücken kam es am Sonntagabend gegen 18 Uhr. Das Feuer in der Dammstraße sorgte für eine starke Rauchentwicklung, die weithin sichtbar war. Die Feuerwehren aus der Umgebung sind derzeit mit Großaufgebot vor Ort.

Wohnhausbrand in der Dammstraße in Bad Schönborn