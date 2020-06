Dieser Wall an der B 292 bei Langenbrücken sollte eigentlich für mehr Verkehrssicherheit auf dem Feldweg dahinter sorgen. Doch laut Regierungspräsidium stellt er eine Gefahr für die Fahrzeuge auf der Bundesstraße (links) dar. Foto: Of

Bad Schönborn. (seb) Den Vorwurf, hemdsärmelig vorgegangen zu sein und geltende Vorschriften missachtet zu haben, musste sich Bad Schönborns Bürgermeister Klaus Detlev Huge von mehreren Seiten bereits gefallen lassen. Er hatte einen 300 Meter langen, rund einen Meter hohen Erdwall entlang der Bundesstraße B292 nördlich des Ortsteils Langenbrücken aufschütten lassen. Und der ist laut Regierungspräsidium Karlsruhe nicht nur nicht genehmigt – so auch nicht genehmigungsfähig –, er könnte auch selbst zur Gefahr werden.

Der Bürgermeister hat nach eigener Aussage eine rasche, simple, günstige Lösung für ein Problem gesucht, das Langenbrücken schon Jahrzehnte beschäftigt: Ein Feldweg parallel zur B 292 stellt eine beliebte "Abkürzung" für Autofahrer dar, die in den Ort wollen. Sie fahren übers Bankett auf den stark frequentierten Feldweg und zu einer alten Ortseinfahrt. So werden sie Huges Ansicht nach zu einer potenziellen Gefahr zum einen für hinter ihnen auf der Bundesstraße fahrende Menschen und zum anderen für Radfahrer oder Spaziergänger auf dem Feldweg. In den vergangenen rund 20 Jahren sollte die "Abkürzung" durch Baumstämme auf 150 Metern Länge versperrt werden, "aber das Problem bestand weiterhin", so Huge.

"Also wollte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen", erklärt er: Der Erdwall sollte der "Abkürzung" endgültig einen Riegel vorschieben – und mit einer insektenfreundlichen Blühwiese versehen werden, mehr Verkehrssicherheit und ein Beitrag zum Artenschutz, für ihn gleich "zwei gute Zwecke". An der Ausführung "scheiden sich die Geister", räumte er ein, sein Vorgehen sei vielleicht übereilt gewesen.

Ein zusätzliches "Geschmäckle", so der Vorwurf aus dem Bad Schönborner Gemeinderat, erhält das Ganze durch die Herkunft des für den Wall verwendeten Erdreichs: Es stammt von einer Baustelle der Tochter des Bürgermeisters. Die habe für den Transport an die B292 bezahlt, betont Huge. Von einer "Vorteilsnahme" oder ähnlichem könne also keine Rede sein. Das Erdreich sei laut Bodengutachten unbelastet, es schien geeignet und hätte genausogut von jeder anderen Baustelle eines Bürgers stammen können.

Huges Wall kann nach Ansicht des Regierungspräsidiums so nicht bleiben, das steht nach einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern mehrerer Behörden fest. Mal abgesehen davon, dass dem Regierungspräsidium das Bodengutachten nicht vorliegt, stellt der Wall laut der Mitteilung eine Gefahr dar, weil er zu steil, teils zu nahe am Fahrbahnrand und nur lose aufgehäuft ist. Bei Starkregen oder mit der Zeit könnte sich das Erdreich über die B292 verteilen, Autos könnten dann ins Rutschen geraten.

Eine Möglichkeit ist, dass er verkürzt, befestigt und zusätzlich mit einer Leitplanke zum Schutz der Autofahrer versehen wird, das Regierungspräsidium beziffert die Kosten auf knapp 19.000 Euro – "das wäre Steuergeldverschwendung", meint Bürgermeister Huge dazu. Die andere Möglichkeit ist, dass der Wall zurückgebaut und der alte Zustand mit den Baumstämmen als Sperre der "Abkürzung" wiederhergestellt wird – auch das auf Gemeindekosten. In beiden Fällen bliebe laut Huge aber das Problem der Sicherheit auf dem Feldweg ungeklärt.