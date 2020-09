Für eine Bad Schönborner Umgehungsstraße gibt es derzeit drei Trassen-Varianten: Im Norden werden sie von der B 3 abgeleitet. Die rote Strecke führt westlich an Schloss Kislau, aber nah an Kronau vorbei. Die grüne zerschneidet weniger die Landschaft und verläuft östlich von Kislau neben der Bahnstrecke. Am Reimoldsee münden beide in die Kreisstraße zwischen Kronau und Weiher. Die blaue Variante kombiniert beide. Grafik: RNZ-Repro

Von Timo Teufert

Bad Schönborn. Täglich quälen sich mehr als 16.000 Fahrzeuge über die B3 durch Bad Mingolsheim. Seitdem auf der Autobahn A5 zwischen Walldorfer Kreuz und der Anschlussstelle Kronau gebaut wird und das Penny-Lager in Kronau in Betrieb gegangen ist, soll sich die Situation durch den gestiegenen Schwerlastverkehr noch einmal zugespitzt haben. Deshalb will die Kurgemeinde nun einen neuen Anlauf nehmen und eine Umgehungsstraße für Bad Schönborn bauen.

Südlich von Malsch soll der Verkehr von der B3 westlich an Bad Mingolsheim vorbeigeführt werden und dann auf die Kreisstraße 3575 zwischen Kronau und Weiher geleitet werden. So könnten beide Ortsteile Bad Mingolsheim und Bad Langenbrücken entlastet werden. Für die Trasse stehen drei Varianten zur Auswahl, die man nach einem einstimmigen Votum des Ausschusses für Umwelt und Technik weiter prüfen und mit der Nachbargemeinde Kronau und dem Landratsamt Karlsruhe näher erörtern will.

"Das Ringen um die Umgehungsstraße ist heute genauso wichtig wie vor 40 oder 50 Jahren", sagte Bürgermeister Klaus Detlev Huge in der Sitzung. Man habe im ersten Entwurf nach dem Beschluss zur Wiederaufnahme der Planungen im Jahr 2019 auf eine frühe Planung zurückgegriffen, die aber in der Nachbargemeinde Kronau keine große Begeisterung ausgelöst habe. Dort fürchtet man den Lärm der Trasse, die zwar auf Bad Schönborner Gemarkung verläuft, aber in der Nähe der Kronauer Bebauung. Deshalb hat das Ingenieurbüro Koehler und Leutwein aus Karlsruhe zwei weitere Trassen untersucht.

Die von Kronau nicht gewünschte westliche Umfahrung von Schloss Kislau hat eine Länge von 3,07 Kilometern und würde etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Bad Mingolsheim von der B3 abzweigen, die Bahnlinie queren, einen Anschluss an der Bahnhofstraße – die Verbindung zwischen Bad Mingolsheim und Kronau – erhalten und dann durch die Felder führen, die L555 queren und dann zwischen Althäusersee und Reimoldsee zur K3575 führen. "Die Trassenführung am Reimoldsee kann funktionieren, man kommt da zur K3575 durch", erklärte Frank Rogner, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Koehler und Leutwein. Die Kosten hat das Ingenieurbüro für diese Trasse mit 6,35 Millionen Euro angesetzt – allerdings ohne Brücken und andere Bauwerke. Diese schlagen noch einmal erheblich zu Buche: So würde eine schräge Querung der Bahngleise, wie sie bei der östlichen Variante vorgesehen ist, allein 17,5 Millionen Euro kosten. "Ich würde diese Kosten aber nur ungern der östlichen Trasse anlasten, weil man die Bahn auf der westlichen Trasse auch senkrecht queren könnte", so Rogner. Deshalb empfahl er, am Ende über die Abschnitte wie im Baukastensystem zu entscheiden.

Die alternative Trasse, die östliche Umfahrung von Schloss Kislau, würde weiter nördlich von der B3 abzweigen – etwa einen Kilometer vor dem Bad Mingolsheimer Ortseingang. "So nimmt sie mehr Verkehr auf, als wenn sie ortsnäher wäre", so Rogner. Sie führt zunächst parallel zur Eisenbahnlinie, quert diese dann und würde einen Anschluss an die Industriestraße bekommen. Danach würde sie östlich von Schloss Kislau vorbeiführen und bis zur L555 parallel zur Bahnstrecke verlaufen und dann den gleichen Verlauf zur K3575 nehmen wie die westliche Trasse. Die Kosten für die 3,51 Kilometer lange Straße hat das Büro mit 8,41 Millionen Euro angesetzt. "Das Bündeln von Verkehrs-Trassen wie bei dieser Variante ist sinnvoll", sagte Rogner. Im Gegensatz dazu zerschneide die westliche Umfahrung stärker die Landschaft.

Als Alternative gibt es noch eine Kombination aus beiden Strecken: Zunächst würde die Straße auf der westlichen Variante verlaufen, nach der Kreuzung mit der Bahnhofstraße aber auf die östliche Variante überführt werden. Die Länge dieser Strecke ist 3,17 Kilometer, die Kosten werden auf 6,75 Millionen Euro geschätzt.

Damit seien alle Varianten "günstiger und schlanker als die Planung des Landratsamts vor 20 Jahren", sagte Huge. Es gehe noch nicht um die Detailplanung, sondern darum, endlich eine Perspektive für Bad Schönborn aufzumachen. Denn mit dem Bau der westlichen Umfahrung rechnet Rogner mit etwa 16.000 Fahrzeugen pro Tag auf der Strecke, bei der östlichen sind es rund 15.000 Fahrzeuge. Für die Ortsmitte von Bad Mingolsheim würde das eine Entlastung von zirka 8000 Fahrzeugen bei der westlichen Strecke und etwa 7500 Fahrzeugen bei der östlichen bedeuten. Unabhängig von der Variante würden nicht nur der Bad Mingolsheimer und der Bad Langenbrückener Ortskern entlastet, auch in Kronau würde es laut Rogner weniger Verkehr geben: Verkehr von Süden würde nicht mehr durch den Ortskern fahren, sondern über die geplante Umfahrung. Auch Verkehr von der Autobahn, der Richtung Norden möchte, wäre auf der Umgehung schneller unterwegs.

"Egal, welche Trasse kommt: Jede Variante ist besser als der jetzige Zustand", sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Daniel Molk. Die westliche Variante sei zwar die "Eier legende Wollmilchsau", doch man müsse mit Landratsamt und Kronau eine Lösung finden. Eine besondere Herausforderung sieht Bernhard Steltz (CDU) in der Finanzierung: "Vor einem Jahr ist die Umgehung aus der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises herausgeflogen. Es wird schwer, sie wieder hineinzubringen." Er freue sich aber, dass der Rat sich einig sei, dass man die Straße brauche.

"Die westliche Trasse bringt die größte Entlastung, deshalb ist sie zu priorisieren", sagte Hans Schindler (SPD). Der sachkundige Bürger Lothar Huber forderte ein Tempolimit von 70 Kilometern pro Stunde auf der Umgehungsstraße: "Es ist eine Umgehungsstraße für Bad Schönborn. Da soll man auch sicher rauf und runter fahren können", so Huber. Es gab aber auch Kritik: "Durch die Straße verlieren wir wertvolles Ackerland. Außerdem sehe ich die Anbindung der Bruchhöfe an die Umgehungsstraße als Problem", erklärte Claus Sieber (Grüne). Diese Anbindung mache schon heute auf der B 3 Probleme, weshalb im Bereich der Einmündung Tempo 50 angeordnet worden sei.

Rogners Appell an die Gemeinderäte: "Beide Trassen sollten weiterverfolgt werden, weil beide möglich und verkehrlich sinnvoll sind. Die westliche ist die günstigere, dafür zerschneidet die östliche die Landschaft weniger."