Bad Schönborn. "Wir freuen uns, Sie endlich wieder in Therme und Sauna begrüßen zu dürfen. Lassen Sie die Seele baumeln und erholen Sie sich in unserem sprudelnden Thermal-Solewasser", informiert der Wellness- und Gesundheitspark Bad Schönborn. Seit Kurzem hat das Thermarium mit der größten Thermalwasserfläche im Südwesten Deutschlands mit insgesamt über 1400 Quadratmetern wieder offen und Geschäftsführer Markus Hoppe ist zusammen mit Prokuristin Cindy Reinhold und den weiteren Mitarbeitern optimistisch und freut sich auf alle Besucher und Gäste. "Es war keine leichte Zeit seit Anfang November und dem erneuten Lockdown, doch nun blicken wir nach vorne", heißt es in der Kurgemeinde, die nach wie vor mit einem vielseitigen Mix aus Themenwelt, Saunalandschaft und speziellen Spa-Vital-Angeboten wie der "Totes-Meer-Salzgrotte" punkten kann.

Es gebe aktuell keine speziellen Vorgaben, außer der Einhaltung der üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Man brauche auch keinen Testnachweis, wird informiert. "Wir sind angenehm überrascht, dass nach dem Restart unser Angebot schon so gut angenommen wurde", sagt Klaus Heinzmann, Leiter der Tourist-Information, der weiter ausführt, dass die über 1400 Quadratmeter große Außenfläche mit Liegewiese und Freiterrasse, was die Abstandsregelung anbetrifft, ein großes Plus darstelle.

Fakt ist: Schon in der Antike nutzten die Menschen die wohltuende und heilkräftige Wirkung warmer Thermal-Solequellen für Gesundheit und Wohlbefinden. "Sanus per Aquam" (Gesund durch Wasser) hieß es schon vor Tausend und mehr Jahren. "Daran hat sich bis heute nichts geändert", sagt Markus Hoppe, der erklärt, dass das wohlige, 35 Grad warme Thermal-Solewasser aus über 600 Metern Tiefe aus der Lampertus-Quelle sprudelt.

Dabei zählt die natürliche, dreiprozentige Thermal-Sole mit einer gesundheitsfördernden Mineralisierung zu den stärksten Heilquellen Deutschlands und speist die beeindruckende Thermenlandschaft des Thermariums. Im Laufe der jüngeren Zeit wurde der Kur- und Gesundheitsstandort Bad Schönborn immer weiter modernisiert und zuletzt durch ein neues Aktivbecken, den angrenzenden Relaxräumen und zuletzt durch den Aktiv-Sole-Park erweitert.

Heute zählt das Areal vom "Haus des Gastes" bis hin zum Thermarium mit seinem Sole-Erlebnisweg, Barfußpfad sowie einem Kiosk mit fester Bühne als kultureller Mittelpunkt, wobei speziell das Thema Salz und Wasser in den Fokus gerückt wird.

Ein Mehrgenerationen-Parcours und ein sogenannter Balance-Parcour soll Koordination und Bewegung fördern und therapeutisch als Sturzprophylaxe wirken.

In Bad Schönborn ist der Gesundheitstourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: Er biete nicht nur rund 1000 Menschen einen Arbeitsplatz sondern erziele mit über 300.000 Gästeübernachtungen auch einen jährlichen Umsatz von rund 30 Millionen Euro – wenn nicht gerade eine Pandemie für geschlossene Türen sorgt. "Mit der Sole und unseren attraktiven Bewegungskonzepten haben wir eine einzigartige Kombination, die es gilt, auf dem Markt noch bekannter zu machen", sagt Klaus Heinzmann.

Vor über 50 Jahren war dem Teilort Mingolsheim anlässlich der Eröffnung des Kur- und Bäderhauses der Sankt Rochus Klinik offiziell das Prädikat "Bad" zuerkannt worden. Im Jahr 2020 hatte man daraufhin auch die Ortsschilder mit dem Zusatz "Bad Schönborn - staatlich anerkanntes Soleheilbad" versehen.

Info: Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf www.thermarium.de