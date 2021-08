Schutz und Pflege wertvoller Streuobstbestände erfolgen im digitalen Zeitaler mit Drohnen, auch in Bad Schönborn: (v.li.) Alexander Siegmund, Rüdiger Recknagel, Klaus Detlev Huge, Erwin Holzer und Thomas Kuppinger. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Bad Schönborn. Streuobstwiesen sind nicht nur in Bad Schönborn ein typisches Element der historisch gewachsenen Kulturlandschaft. Neben ihrer Funktion für den Naturschutz und die biologische Vielfalt tragen sie maßgeblich zu einem attraktiven Landschaftsbild bei. Im Kurort spielen sie – nicht zuletzt durch den vom "Arbeitskreis Heimat, Natur und Umwelt" (AHNU) gestalteten Obst-Gen-Garten – eine wichtige Rolle für die Erholung von Kurgästen, Touristen und Einheimischen.

"Damit die Streuobstwiesen erhalten bleiben und auch künftig ihre wichtige Funktion erfüllen können, bedürfen sowohl die Obstbäume als auch die Wiesen regelmäßiger Pflege, die leider immer seltener erfolgt", so Thomas Kuppinger, Geschäftsführer im Landschaftserhaltungsverband Landkreis Karlsruhe.

Im Rahmen eines Projekttags konnte Bad Schönborns Bürgermeister Klaus Detlev Huge im "Haus des Gastes" neben Thomas Kuppinger auch Erwin Holzer vom AHNU, Rüdiger Recknagel, Geschäftsführer der Audi-Stiftung für Umwelt, sowie Alexander Siegmund von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg begrüßen. Siegmund ist Leiter der Research Group for Earth Observation (geo) der Abteilung Geographie und stellte das von der Audi-Stiftung geförderte Projekt "Streuobst erfassen, bewerten und vermitteln – Integratives Monitoring-Konzept zur nachhaltigen Entwicklung und Kommunikation von Streuobstbeständen in Bad Schönborn" vor.

Ziel des Projekts sei, so Siegmund, exemplarisch für Bad Schönborn ein Konzept zu entwickeln, das den nachhaltigen Fortbestand der Streuobstbestände unterstützt. So werden unter Einbeziehung moderner Geotechnologien wie Drohnen die Bestände erfasst und andererseits innovative Bildungs- und Aktivierungsmaßnahmen für Schule, Bevölkerung und Kurgäste zur Aufwertung der Streuobstbestände umgesetzt.

Es geht also um die Klassifizierung der Baumarten und ihrer Vitalität. Die Ergebnisse sollen in ein interaktives Informationsportal eingepflegt werden, das auch Schulklassen als "Streuobstkalender" zur Verfügung steht. Seit Jahresbeginn befindet sich in der Nähe des Thermariums zudem eine Wetter- und Klimastation.

In die zehn Meter hohe Mess-Station habe die Gemeinde rund 15.000 Euro investiert, so Bürgermeister Huge. Neben Windgeschwindigkeit, Strahlung, Sonnenscheindauer, Niederschlagsmenge, Temperatur und Feuchtigkeit können auch statistische Werte über eine App abgerufen werden. "Die App wird zeitnah auf der Homepage der Gemeinde verlinkt und für alle zugänglich sein", so Huge.

Einen Flug mit der Drohne, einem ferngesteuerten Fluggerät, konnte man danach im Obst-Gen-Garten erleben, der junge Student David Jäger von der Uni Heidelberg stellte Ziele und Datenerhebung vor. AHNU-Vorsitzender Erwin Holzer, der einen "pfirsichroten Sommerapfel" zum verkosten anbot, sagte: "Mit dem Projekt gestalten wir die Transformation in das digitale Zeitalter. Streuobstwiesen müssen enkeltauglich werden, wenn sie eine Zukunft haben sollen."

Thomas Kuppinger meinte: "In diesem Projekt spiegelt sich eines der wichtigsten Ziele unseres Verbandes in mustergültiger Weise wider, nämlich die gemeinschaftliche Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft durch ganz unterschiedliche Akteure." Rüdiger Recknagel von der Audi-Stiftung betonte: "Das Streuobstwiesen-Monitoring in Bad Schönborn vereint die drei Säulen unserer Stiftung. Hier kommen moderne Geotechnologie, der Erhalt der biologischen Vielfalt und Umweltschutz-Bildung auf vorbildliche Weise zusammen."

Schließlich äußerte sich auch Alexander Siegmund: "Das Projekt Geo-Monitoring von Streuobstwiesen zeigt, wie moderne Drohnen-Technologie dazu beitragen kann, wertvolle Ökosysteme zu erhalten und zu vermitteln. So trägt die Geografie mit ihren innovativen Methoden zur nachhaltigen Entwicklung schützenswerter Kulturlandschaften bei."