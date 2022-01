So könnte der Lernort Kislau unweit der JVA-Außenstelle in Bad Schönborn aussehen. Animation: Katja Reichert

Bad Schönborn. (Of) Für den Verein "Lernort Zivilcourage und Widerstand" war es ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, als der baden-württembergische Landtag am 22. Dezember den Landeshaushalt verabschiedete. Denn darin sind für das Jahr 2022 für die Errichtung des Lernorts Kislau in Bad Schönborn 750.000 Euro vorgesehen, die nun ohne weitere Bedingungen zur Auszahlung kommen sollen. Damit eröffnet sich erstmals eine realistische Chance, die geplante Bildungsstätte auf dem Areal des ehemaligen Konzentrationslagers Kislau schon bald eröffnen zu können.

Vor zwei Jahren hatte ein Landtagsbeschluss die Auszahlung der Mittel für den Bau zunächst noch an die Voraussetzung geknüpft, dass der Verein eine ebenso hohe Summe bei Dritten einwirbt. "Diese fast unüberwindbare Hürde ist nun gefallen", freut sich der Vereinsvorsitzende Dieter Bürk. Bis die Vermittlungsarbeit vor Ort beginnen kann, gibt es aber noch viel zu tun. Denn die 750.000 Euro reichen nicht aus, um den Lernort vor den Toren der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kislau zu realisieren.

Für die Erschließung des Grundstücks sowie für die Ausstellungsräumlichkeiten müssen gemäß den Berechnungen eines Architekturbüros selbst bei sparsamster Finanzplanung rund eine Million Euro veranschlagt werden. Die Kosten für die Inneneinrichtung und für Büros sind in dieser Summe noch nicht enthalten. Um zusätzliche Gelder einzuwerben, steht der Verein in Kontakt mit Kommunen, Stiftungen und Unternehmen aus der Region.

Unabhängig von der Höhe der letztlich zur Verfügung stehenden Mittel will das kleine hauptamtliche Projekt-Team des Vereins die Ausstellung im Zuge eines partizipativen Verfahrens mit Werkstatt-Charakter erarbeiten. "Wir möchten beweisen, dass sich auch mit verhältnismäßig wenig Geld eine innovative Bildungsarbeit zur NS-Geschichte leisten lässt", erklärte Projektleiterin Andrea Hoffend. Die Schlossanlage Kislau am Ortsausgang von Bad Schönborn in Richtung Kronau wurde als Wasserburg im Mittelalter errichtet, später als fürstbischöfliches Jagd- und Lustschloss genutzt und war später Kaserne, Militärhospital, Gefängnis und in den Jahren 1933 bis 1939 Konzentrationslager. Heute ist sie eine Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Bruchsal.

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 bemüht sich der Verein um die Einrichtung einer Bildungsstätte in Kislau, wo zwischen 1933 und 1939 mehr als 1500 Männer um Freiheit und Leben bangten. Ursprünglich wollte man den Lernort in einem historischen Bestandsgebäude außerhalb des Sicherheitsbereichs der JVA etablieren. Diesem Vorhaben hatte das Land jedoch eine Absage erteilt. Ein Neubau, für den das Land dem Verein zu günstigen Konditionen ein angrenzendes Grundstück zur Verfügung stellt, ist daher die einzig mögliche Lösung. Nun könne es Gestalt annehmen, so der Verein.

Das Projekt Lernort Kislau widmet sich der Dokumentation und Vermittlung badischer Demokratie- und Diktaturgeschichte in Weimarer Republik und NS-Zeit. Auf dem Areal soll ein Lernort entstehen, an dem kreative Formen der Geschichtsvermittlung und Wertedialoge Hand in Hand gehen sollen. Das Land Baden-Württemberg sowie Städte und Landkreise aus der Region finanzieren die Arbeit. Für das von einem Peer-to-peer-Programm flankierte Projekt ‚Mobiles Geschichtslabor‘ fließen dem Lernort-Verein darüber hinaus seit dem Jahr 2020 Mittel aus dem Bundesprogramm ‚Jugend erinnert‘ zu.