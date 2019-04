Bad Schönborn. (7aktuell/pol/rl) Am Dienstagmittag wurde der Feuerwehr ein Lagerhallenbrand im Ortsteil Langenbrücken gemeldet. Der vordere Teil einer Fabrikhalle in der Straße "Am Landgraben" stand in Vollbrand. Es kam zu einer kilometerweit sichtbaren Rauchentwicklung über der Region. Mehrere Gasflaschen sind explodiert.

Die Freiwillige Feuerwehren aus Bad Schönborn, Östringen, Ubstadt-Weiher und Bruchsal waren im Großeinsatz. Mit mehreren Rohren wurde eine massive Brandbekämpfung eingeleitet, um ein Übergreifen verhindern zu können. Gegen 14.50 Uhr war der Brand gelöscht.

In der gut 40 auf sieben Meter großen Halle sind mehrere Firmen in Parzellen untergebracht. Offenbar fand das Feuer aus noch unklarer Ursache in einer darin untergebrachten Kfz-Werkstatt seinen Ursprung, in welcher auch zwei Autos im Gesamtwert von etwa 50.000 Euro verbrannten.

Wohl über das Dach griffen die Flammen zunächst auf eine benachbarte Dreherei und von dort weiter auf einen Fliesenbetrieb über, sodass letztlich das Inventar samt Dach dieser Firmen ein Raub der Flammen wurde.

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Straßen rund um die Fabrikhalle neben dem dortigen Aldi waren voll gesperrt.

Stand: 15.57 Uhr, Dienstag, 2. April 2019