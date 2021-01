Von Hans-Joachim Of

Bad Schönborn. Vielen Menschen in der Region ist nicht bewusst, dass die Schlossanlage Kislau am Ortsausgang von Bad Schönborn in Richtung Kronau in früheren Zeiten Kaserne, Militärhospital, Gefängnis und in den Jahren 1933 bis 1939 sogar Konzentrationslager war.

Der Verein "Lernort Zivilcourage und Widerstand" (LZW) mit Projektleiterin Andrea Hoffend an der Spitze bemüht sich seit einigen Jahren um einen Lernort, der erinnert, mahnt und informiert, was die Nazidiktatur einst in Baden anrichtete. Der Verein möchte neuste Erkenntnisse seiner Forschung über Kislau ("Ort der Willkür und Entrechtung") in der NS-Zeit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen, zumal Rassismus, Antisemitismus und krude Verschwörungstheorien seit einiger Zeit wieder Hochkonjunktur zu haben scheinen. Zudem sinkt die Zahl der noch lebenden Zeitzeugen, die das Unrechtsregime der Nationalsozialisten miterlebten, immer weiter.

Im Jahr 2012 gegründet, will der Verein auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers eine Erinnerungsstätte schaffen, an der sich Menschen jeden Alters mit dem Aufstieg und dem Terror-Regime des Nationalsozialismus sowie mit den Unterschieden zwischen Demokratie und Diktatur auseinandersetzen können. Vor den Toren der Schlossanlage Kislau, die seit vielen Jahren als Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Bruchsal genutzt wird, soll nach den Vorstellungen des Vereins für 1,5 Millionen Euro ein Ausstellungsgebäude entstehen.

"Ein Architekturbüro aus der Region hat für uns die Pläne unentgeltlich erstellt", informiert die LZW-Projektleitung, somit habe man eine solide Basis der Kosten für Neubau und Einrichtung. Eigentlich hätte der Verein den neuen Lernort lieber im historischen Bestandsgebäude gehabt, doch die Landesbaubehörde hatte nach einer Prüfung der Bausubstanz abgewinkt und eine Renovierung aus finanziellen Gründen abgelehnt.

Seit 2018 fördert das Land Baden-Württemberg die Arbeit des Projekts "Lernort Kislau" institutionell. Auch der Landkreis und die Stadt Karlsruhe, der Rhein-Neckar-Kreis sowie die Städte Bruchsal, Waghäusel, Bretten und Stutensee unterstützen das Projekt. Im Haushalt 2020/2021 des Landes sind zwar 750.000 Euro für die bauliche Umsetzung der Einrichtung vorgesehen, doch die Mittel werden nur dann ausgezahlt, wenn der Verein Mittel in gleicher Höhe generiert. "Diesbezüglich hatten wir große Hoffnung in einen Bundesantrag gesetzt, doch dieser wurden kürzlich in einem Schreiben abschlägig beschieden", informierte Andrea Hoffend.

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) hatte der Landeszentrale für politische Bildung (LPB) Baden-Württemberg mitgeteilt, dass keine Fördermittel fließen werden. In der Begründung hatte das zuständige BKM-Expertengremium zwar das bürgerschaftliche Engagement sowie die Professionalität des ganzen Vereinsteams gelobt, dem Projekt jedoch "keine gesamtstaatliche Relevanz" beigemessen. Im Schreiben an die Landeszentrale, die den Antrag für den LZW-Verein gestellt hatte, heißt es, dass "angesichts der großen, regionalen Bedeutung von Kislau als Erinnerungsort die Maßgabe, das Projekt zu unterstützen, in erster Linie in der Verantwortung des Landes Baden-Württemberg" liege.

Die Enttäuschung bei den Beteiligten ist groß, die Entscheidung kann die Vereinsspitze "nicht so recht nachvollziehen". Man ist überzeugt, dass es etliche spannende, historische Aspekte des ehemaligen Konzentrationslagers gibt, die von gesamtstaatlichem Interesse wären. Die BKM hatte zuletzt vier Projekte in Deutschland mit rund 4,5 Millionen Euro unterstützt, davon alleine etwa 3,7 Millionen für das Dokumentationszentrum des Reichstagsparteigebäudes in Nürnberg. Auch Katrin Hammerstein, Leiterin des Fachbereichs Gedenkstättenarbeit in der Landeszentrale, bedauert die Ablehnung des Antrags und sagt: "Die Förderung dieses Projekts wäre eine großartige Möglichkeit gewesen, die auch für die Landesförderung notwendige Komplementärfinanzierung zu erreichen."

Im Moment herrscht Stillstand, doch Andrea Hoffend gibt sich kämpferisch: "Natürlich sind das keine guten Nachrichten. Ein Neubau vor den Toren von Kislau ist jedoch die einzige Möglichkeit, um vor Ort an der Nahtstelle zwischen der Technologieregion Karlsruhe und der Metropolregion Rhein-Neckar Vermittlungsarbeit zu leisten." Dieses Ziel "behalten wir fest im Blick". In den nächsten Wochen will der Verein beraten, wie es weitergehen soll und ob man verstärkt mit "Fundraising", also Spendenaktionen, arbeiten könnte. "Die Basis für alles muss jedoch nach wie vor das Land leisten. Dort muss man uns mitteilen, ob das Projekt gewollt wird oder nicht", betont Hoffend abschließend.

Bis dahin werden Besucher weiterhin anhand historischer Bilder, Schautafeln und Zeitungsberichte umfangreich über die Geschichte Kislaus informiert und aufgeklärt, wer die rund 1700 Menschen waren, die dort inhaftiert und warum sie in das KZ verschleppt wurden.

Alle Infos zum Verein gibt es unter Telefon 07 21/82 10 10 70, per E-Mail an info@lzw-verein.de oder im Internet auf www.lzw-verein.de.