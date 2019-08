Bad Schönborn. (pol/szok) Ein betrunkener Mazda-Fahrer verursachte am Samstagabend gegen 22.20 Uhr in Mingolsheim einen Verkehrsunfall.

Laut Polizei war der 34-Jährige betrunken auf der Heidelberger Straße unterwegs und fuhr in den dortigen Kreisverkehr nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen ein Verkehrszeichen. Er fuhr weiter in die Goethestraße, wo er anhielt und ausstieg. Sein 24-jähriger, ebenfalls betrunkenen Beifahrer fuhr danach mit dem Wagen weiter, bis er in der Lessingstraße von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert wurde.

Später wurde der 34-jährige Fahrer von einer weiteren Polizeistreife in einer Hofeinfahrt in der Goethestraße. Dort hatte er sich schlafen gelegt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von mehr als 2,6 Promille. Der 24-Jährige hatte fast zwei Promille intus. Beide mussten im Anschluss eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.