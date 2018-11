Bad Schönborn-Bad Mingolsheim. (en/rl) Zu einem Dachstuhlbrand in der Beethovenstraße kam es am Montagabend. Ersten Informationen zufolge brach das Feuer in einem Zimmer aus und breitete sich dann auf den Dachstuhl aus.

Für den Löscheinsatz der Feuerwehren aus Bad Schönborn, Kronau, Bruchsal und Östringen musste die Beethovenstraße komplett gesperrt werden. Durch die große Rauchentwicklung kam es zu Geruchsbelästigung in der ganzen Stadt.

Gegen 20 Uhr meldete die Freiwillige Feuerwehr Bad Schönborn, dass der Brand gelöscht sei und die Wehren noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt seien.

Eine Person wurde bei dem Brand verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zwei Polizeibeamte wurden ebenfalls verletzt, gingen aber selbst zum Arzt. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar.