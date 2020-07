Rauenberg. (RNZ) Ein 25-jähriger Motorradfahrer fuhr am Samstagabend gegen 20.10 Uhr auf der Bundesstraße B3 von Rauenberg kommend in Richtung Bad Mingolsheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei verlor der 25-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine BMW und geriet deshalb auf die Gegenfahrbahn.

Dort stieß er laut Polizeibericht seitlich mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Der 26-jährige VW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnten den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß erlitt der 25-jährige Unfallverursacher eine schwere Beinverletzung. Er wurde mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Klinik geflogen. Der 26-jährige VW-Fahrer und seine 24-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

An der Maschine des Unfallverursachers und an dem VW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von jeweils 10.000 Euro. Die B 3 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme und die Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis Mitternacht gesperrt bleiben. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.