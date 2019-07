Malsch. (pol/mün) Die Bundesstraße B3 bei Malsch musste am Dienstagnachmittag kurzzeitig komplett gesperrt werden. Gegen 14.10 Uhr hatte sich auf Höhe der Abfahrt Rot/Malsch ein schwerer Unfall ereignet. Seit etwa 14.45 Uhr ist die Strecke in Richtung Karlsruhe wieder offen, wie die Polizei mitteilt. Es wurde eine Umleitung eingerichtet, die Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei dauert derzeit noch an.

Die Fahrbahn in Richtung Heidelberg wurde gegen 19.30 wieder freigegeben, nachdem die Straße gereinigt worden war.

Laut Polizei prallte ein Motorradfahrer gegen einen Lkw, der nach links in ein Firmengelände abbiegen wollte.

Der Motorradfahrer stürzte und verletzt sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht. Mittlerweile teilte die Polizei mit, der Mann habe keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten.

Update: Dienstag, 2. Juli 2019, 19.59 Uhr