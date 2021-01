Von Rudi Kramer

Mühlhausen-Tairnbach. Urlaub wie zu Großmutters Zeiten – so könnte man das nennen, was gerade eine Wiedergeburt erlebt: Wandern in der Natur vor der eigenen Haustür. Langweilig? "Auf keinen Fall", meint der Tairnbacher Ortsvorsteher und Vorsitzende des Heimatvereins, Rüdiger Egenlauf, der zusammen mit seinem Verein für "Tairnbacher Rundwege in der Natur" wirbt.

"Wir sind froh um jeden Menschen, der sich für unsere schöne Natur interessiert und sie zu schätzen weiß", so Egenlauf. "Ist es nicht so, dass Corona die ideale Gelegenheit für einen ortsnahen Tempowechsel bietet? Raus aus dem Alltag, rein in die Natur!"

Im Herzen Tairnbachs, am Rande des Dorfplatzes, steht eine Hinweistafel, die auf vier ganz unterschiedliche Rundwege in der Natur hinweist. Hier ist auch der ideale Ausgangspunkt für Wanderer aus der Region, um das Auto zu parken. In Rot, Blau, Grün und Gelb sind die Routen abgebildet, deren Länge ganz unterschiedlich ist: Während der Pano­ramaweg mit drei Kilometern die kürzeste Strecke ist, lädt der Hohlenpfad mit 14 Kilometern zur großen Wanderung ein. Kilometermäßig dazwischen liegen Pavillon-Rundweg (vier Kilometer) und Großer Rundweg (sieben Kilometer).

> Der Panoramaweg macht seinem Namen alle Ehre. Er führt als drei Kilometer langer Grasweg, der mit gutem Schuhwerk begangen werden kann, in engem Bogen rund um den nordöstlichen Teil des Dorfes zunächst hoch durch das Neubaugebiet Lorchenberg. Kaum hat man das Dorf verlassen, hat man einen schönen Blick über das im Tal liegende Tairnbach und auch hinüber zum Galgenberg auf der anderen Talseite. Über eine Hügelkuppe geht es zum Aussiedlerhof Müller und dann weiter auf der Route mit Kraichgau-Odenwald-Rundblick zurück in Richtung Dorf. Durch einen sehenswerten Hohlweg gelangt der Wanderer zur evangelischen Kirche und dem schön angelegten Friedhof.

Hinweistafeln informieren über die Tier- und Pflanzenwelt Tairnbachs. Foto: Pfeifer

> Der Pavillon-Rundweg führt vom Dorfplatz in südlicher Richtung über den Wald Rote Klinge zum Aussichtspavillon mit Sitzgruppe auf dem Galgenberg. Ruhebänke und Tische laden zum Verweilen ein: Von hier hat man einen der schönsten Kraichgau-Rundblicke überhaupt bis hin zur Burg Steinsberg, zum Michaelsberg, Schwarzwald und Pfälzer Wald sowie im Norden bis zum Königsstuhl. "Wenn das Wetter mitspielt, lassen sich dort oben die schönsten Sonnenuntergänge beobachten", weiß Rüdiger Egenlauf zu berichten. Eine Windrose gibt mit genauen Entfernungsangaben darüber Auskunft, wo welche Ziele in den verschiedenen Himmelsrichtungen liegen. Schließlich geht es vom Galgenberg bergab zum Vereinsgelände des Hundesportvereins, dann entlang des Buschwalds mit einem Einblick in einen stillgelegten Steinbruch zurück in die Ortsmitte.

> Der Große Rundwegumkreist über sieben Kilometer in weitem Bogen fast die gesamte Gemarkung. Vom Dorfplatz geht es durch die Eichtersheimer Straße hoch zum Galgenberg-Pavillon und auf der Höhe in östlicher Richtung über die Rote Klinge, den Eschelbacher Berg und den Katzenwald zu den Aussiedlerhöfen Zimmermann und Müller. Auf der ganzen Passage gibt es wunderbare Aussichten ins Leimbachtal, auf das ständige Auf und Ab des Hügellands und weit im Hintergrund auf den Katzenbuckel bei Eberbach. Im Anschluss geht es in ein schmales Tal entlang des Dielheimer Walds, vorbei an der Hütte der evangelischen Kirchengemeinde Wiesloch zur Tairnbacher Kleingartenanlage. Am Industriegebiet Bangert vorbei und entlang des Buschwalds führt der Weg zurück zum Dorfplatz.

Auf dem Galgenberg wartet der Aussichtspavillon auf die Wanderer – und der spektakulärste Kraichgau-Rundblick überhaupt. Foto: Pfeifer

> Der Hohlenpfadsetzt mit einer Gesamtlänge von 14 Kilometern eine gewisse Kondition voraus, denn er verläuft in einem ständigen Auf und Ab durch das hügelige Gelände. Geworben wird für diesen Weg unter dem Motto "Stille erleben, Vielfalt erfahren". Der Weg lässt sich auch in Abschnitten gut begehen. Seit 2010 gibt es einen ersten, ungefähr acht Kilometer langen Teil, der im Rahmen der Flurbereinigung geschaffen wurde. Ein zweiter Teil, der 2017 erweitert wurde, erstreckt sich über eine Länge von sechs Kilometern südlich von Tairnbach und führt über weite Strecken durch Landschaftsschutzgebiete zwischen Tairnbach, Mühlhausen und Eichtersheim.

Dieser Weg bietet nicht nur prächtige Ausblicke, auf elf Thementafeln entlang des gekennzeichneten Weges erfährt der Wanderer zudem Wissenswertes über die landschaftlichen und ökologischen Besonderheiten, etwa über die Pflege und Erhaltung von Hohlwegen, über deren Entstehung, die Tiere und Pflanzen, die Geschichte Tairnbachs, den untergegangenen "Sternweiler Hof" und die Flurneuordnung. Über 60 Hinweisschilder mit dem Eidechsensymbol weisen den Weg. An einigen Stellen ist der Hohlenpfad deckungsgleich mit den anderen Rundwegen. An der Infotafel am Dorfplatz sind in einer Box auch Flyer des Hohlenpfads ausgelegt.

Naturfreunde wissen schon längst, was den Hohlenpfad so reizvoll macht – hier sind die Hohlwege in allen Varianten erlebbar: von der naturbelassenen Hohle, die weiter genutzt wird, über die aufgegebene Hohle, die in einen "Dornröschenschlaf" versunken ist, bis zur befestigten Hohle. Was so fasziniert, ist der ständige Wechsel in der Natur: schattige Wege, sonnendurchflutete Höhen, herrliche Fernblicke über die Rheinebene bis zum Pfälzer Wald und über den Kraichgau bis zum Schwarzwald und den Odenwald. Dazu kann der Wanderer zu allen Jahreszeiten Raritäten aus Tier- und Pflanzenwelt entdecken.

Unterwegs gibt es Informationen über die Entstehung der Hohlwege, die typisch für den Kraichgau sind. Vor Tausenden von Jahren wurde Löß aus der Rheinebene hierher geweht und lagerte sich in mächtigen Schichten ab. Die Wagenräder der Gespanne der Bauern gruben sich in den Boden ein, der Regen sorgte für weitere Auswaschungen, sodass tiefe Einschnitte in der Landschaft entstanden. So wurden die Hohlwege einst die direkten Verbindungen zwischen den Gemeinden, die Landwirte nutzten sie, um zu ihren Feldern zu gelangen. Später verkamen sie teilweise zu Müllkippen, wurden zugeschüttet oder überwucherten, bis man noch rechtzeitig ihre ökologische Bedeutung erkannte.

"Gerade in Coronazeiten lassen sich die Tairnbacher Rundwege zu spannenden und entspannenden Wanderungen und Naturerlebnissen nutzen. Dabei lässt sich frische Luft und eine Menge Energie tanken", werben Ortsvorsteher Rüdiger Egenlauf und sein Heimatverein.