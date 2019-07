Grünes Licht im Gemeinderat für den Bau des Feuerwehrhauses in Baiertal an der Horrenberger Straße trotz einer Verteuerung um rund 900 000 Euro, bedingt durch die Kostensteigerungen in der Baubranche. Die Visualisierung zeigt die vorläufige Ansicht des Projekts in der gegenwärtigen Planungsphase. Abbildung: Stadt Wiesloch/ARC-Architekten Hammann+Hildebrand