Von Hans-Joachim Of

Philippsburg. "Wichtigste Voraussetzung für die Region Philippsburg, um die hoch radioaktiven Hinterlassenschaften der Atomenergienutzung in Deutschland dauerhaft in Sicherheit zu wissen, ist ein Endlager für hoch radioaktive Abfälle", so Wolfram König im Rahmen eines Pressegesprächs, zu dem das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) nach Philippsburg geladen hatte. Die zügige Suche nach einem bestmöglichen Standort sei dabei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, so der Präsident des Bundesamts.

Dass die Endlagersuchkommission noch einen langen Weg vor sich hat, verdeutlicht die Tatsache, dass man hofft, bis 2031 einen geeigneten Standort in Deutschland gefunden zu haben, und dass bis 2050 das Endlager seinen Betrieb aufgenommen haben könnte. Das ist der Punkt, an dem sich die Geister scheiden.

Fakt ist, dass die deutschen Kernkraftwerke und die Abfallbesitzer ihre radioaktiven Rückstände aus der Wiederaufarbeitung bis zum Jahr 2011 in das Zwischenlager Gorleben, einen Salzstock in Niedersachsen, transportierten. Dort stehen heute rund 80 Prozent der Behälter mit radioaktiven Abfällen aus der Wiederaufarbeitung. In Gorleben befindet sich auch der einzige Standort, der teilweise auf seine Eignung als Endlager für hoch radioaktive Abfälle untersucht worden war. Diese geologischen Untersuchungen waren 2012 beendet worden.

Mit dem Standortauswahlgesetz, das der Bundestag 2013 mit breiter Mehrheit verabschiedete, änderte der Gesetzgeber auch das Atomgesetz, das aussagt, dass die verbliebenen radioaktiven Abfälle in Zwischenlagern an den Standorten der Kernkraftwerke aufzubewahren sind. Ziel war es, bei der ergebnisoffenen Suche nach einem Endlager nicht den Eindruck zu erwecken, Gorleben sei als Standort bereits festgelegt. Schließlich verständigten sich Bundesregierung, Länder und Betreiber/Abfallbesitzer darauf, die radioaktiven Abfälle in den Kernkraftwerken Biblis (Hessen), Brokdorf (Schleswig-Holstein), Isar (Bayern) und Philippsburg (Baden-Württemberg) bis zur Endlagerung zwischenzulagern.

Jetzt sollen die letzten 26 Behälter mit bundesdeutschem radioaktivem Atommüll aus den Wiederaufbereitungsanlagen in Frankreich und England zurückkommen. "Die deutschen Abfallbesitzer sind dazu verpflichtet", hieß es. Fünf Behälter oder Castoren sollen in Philippsburg zwischengelagert werden. Die EnBW hatte im September 2017 einen Antrag auf Transportgenehmigung beim BfE gestellt. "Bei den radioaktiven Abfällen handelt es sich um Material, das in Deutschland produziert wurde. Oberste Priorität ist es, dieses bis zur Endlagerung sicher zu verwahren", sagte BfE-Präsident Wolfram König. Klar sei jedoch auch, dass ein Zwischenlager in keiner Weise die Anforderungen eines Endlagers erfülle, hieß es.

Mit der Aufbewahrung der radioaktiven Abfälle aus der Wiederaufbereitung werde die bereits genehmigte Zahl an Behältern in Philippsburg nicht ausgeschöpft. Das Zwischenlager in Philippsburg ist für insgesamt 152 Castoren mit hoch radioaktiven Abfällen zugelassen. Inklusive der Behälter mit mittelradioaktiven Abfällen aus der Wiederaufbereitung werden im Zwischenlager 45 Behälter weniger stehen, als ursprünglich geplant. "Derzeit laufen die Genehmigungsverfahren sowohl für die Aufbewahrung als auch für die Transporte", so das BfE. Erst wenn der Betreiber die hohen Sicherheitsanforderungen des Atomgesetzes erfülle, könne das BfE eine Genehmigung für die Aufbewahrung auf Zeit erteilen.

Da in Deutschland keine Wiederaufarbeitungsanlage gebaut wurde (Wackersdorf wurde nach Protesten aus der Bevölkerung nie realisiert), hatten die Betreiber deutscher Atomkraftwerke die Abfälle in Form verbrauchter Brennelemente bis 2005 zur Wiederaufarbeitung nach La Hague (Frankreich) und Sellafield (England) transportiert. Bei den Verfahren entstehen hoch radioaktive Rückstände (Plutonium wird zum Beispiel in Glaskokillen eingeschmolzen) Laut Vertrag sind die deutschen Betreiber verpflichtet, diese zurückzunehmen.

Aus dem Kernkraftwerk Philippsburg kamen insgesamt 160 Behälter zur Wiederaufarbeitung ins Ausland. Aus dem Verfahren resultieren insgesamt zehn Castoren mit radioaktiven Abfällen. "Bei den letzten fünf Behältern, die nun in Philippsburg aufbewahrt werden sollen, handelt es sich jedoch nicht um hoch- sondern um mittelradioaktive Abfälle", so König.

Bei einer anschließenden Informationsveranstaltung in der Jugendstilfesthalle Philippsburg wurde auch die Bevölkerung informiert, wobei sich im Auditorium Unmut breit machte und die Sorge, dass aus dem Zwischen- ein Endlager werden könnte, kontrovers und emotional diskutiert wurde. Philippsburgs Bürgermeister Stefan Martus ("Ich werde unsere Kommune wohl nicht mehr atomkraftfrei erleben") forderte erneut, dass alle Entscheidungsprozesse für die 2,5 Millionen Menschen, die im Umkreis von 25 Kilometer rund um Philippsburg leben, verständlich und transparent gemacht werden müssten. "Höchste Priorität muss der Sicherheit der Bevölkerung eingeräumt werden." Ein Endlager in Philippsburg mit 107 Castoren hätte nach Einschätzung des Rathauschefs auch unabsehbare Folgen in der Akzeptanz des Atomausstiegs in der Bevölkerung.

Jörg Michels, Geschäftsführer der EnBW-Kernkraft Philippsburg, erklärte, dass mit der Neueinlagerung der Behälter alle Bedingungen in Sachen Aktivität und Wärmeeintrag erfüllt wären. Dennoch musste er sich die Frage gefallen lassen, warum beim aktuellen Antrag keine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung eingeholt wurde. Obwohl Block 1 in Philippsburg aktuell demontiert und rückgebaut wird und Block 2 im Jahr 2019 vom Netz geht, werden die Diskussionen in der "Atomstadt Philippsburg" wohl noch in der nächsten Generation geführt werden.