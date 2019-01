Wiesloch. (rnz) Die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Wiesloch der Agentur für Arbeit Heidelberg hat sich von November auf Dezember um 54 auf jetzt 1923 Personen verringert. Das waren 97 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote, berechnet auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen, ist im Dezember von 3,6 auf 3,5 Prozent gesunken. Vor einem Jahr belief sie sich auf 3,7 Prozent.

Auch im gesamten Einzugsbereich der Heidelberger Arbeitsagentur sank die Quote von 3,6 auf 3,5 Prozent. "Im Januar haben wir mit einer Quote von 4,1 Prozent begonnen. Diese hat sich mit einem Zwischenhoch im August aufgrund der Sommerferien stetig verbessert", erinnert sich Wolfgang Heckmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Heidelberg. "Der Beschäftigungsaufbau und die gute Nachfrage nach Fachkräften haben es uns ermöglicht, die Anzahl arbeitsloser Menschen von 15.239 im Januar auf 13.088 im Dezember zu senken. Wir freuen uns sehr, dass auch Langzeitarbeitslose und schwerbehinderte Menschen Arbeit gefunden haben", resümiert Heckmann.

Im Dezember meldeten sich laut Agentur für Arbeit im Bezirk Wiesloch 448 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 53 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 497 Personen ihre Arbeitslosigkeit (minus 19). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 6341 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 157 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 6428 Abmeldungen von Arbeitslosen (plus 100).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember um 40 Stellen auf 500 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 27 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Dezember 111 neue Arbeitsstellen, zwei mehr als vor einem Jahr. Von Januar bis Dezember gingen 1453 Arbeitsstellen ein, die Veränderung zum Vorjahreszeitraum ist nur gering (plus zwei).

Die Unterbeschäftigung im gesamten Bereich der Heidelberger Agentur belief sich im Dezember auf 18.316, 214 weniger als im Vormonat und 1117 weniger als vor einem Jahr. In der Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) werden neben den registrierten Arbeitslosen auch die Personen gezählt, die zum Beispiel an entlastenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen oder aus anderen Gründen nicht als arbeitslos gelten. Sie vermittelt somit ein umfassenderes Bild vom Defizit an regulärer Beschäftigung als die Arbeitslosigkeit.