Auf dem ehemaligen Gelände des Goodyear-Reifenwerks in Philippsburg soll eine der größten Fotovoltaikanlagen Baden-Württembergs entstehen. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Philippsburg. Ein "moderner, wirtschaftlich attraktiver, umweltfreundlicher und energieeffizienter Gewerbepark" soll im ehemaligen Goodyear-Reifenwerk in Philippsburg entstehen. Das nahm sich Geschäftsführer Andreas Wirth vor, als sein Unternehmen "Wirth Gruppe" mit Sitz in Waghäusel, 2019 – zwei Jahre nach Einstellung der Produktion – das Fabrikgelände übernommen hatte. So setzte sich die neu gegründete Immobiliengesellschaft "IP Industriepark Philippsburg GmbH", deren Geschäftsführer ebenfalls Anderas Wirth ist, zum Ziel, dort Gewerbeflächen zu schaffen, die sowohl wirtschaftlich attraktiv als auch nachhaltig sind.

Einer Firmenmitteilung zufolge wird jetzt vor den Toren der Stadt Philippsburg eine der größten Fotovoltaikanlagen (siehe Hintergrund) in Baden-Württemberg entstehen. In der Endausbaustufe, so heißt es in einer Info, soll die Anlage auf einer Gesamtfläche von rund 3800 Quadratmetern eine Leistung von fast fünf Megawatt erreichen und damit mit einem modernen Solarpark vergleichbar sein. "Die Installation von etwa 2200 Solarmodulen ist der Auftakt zum geplanten Endausbau", betont Andreas Wirth. Das Ziel des Unternehmens sei, den gesamten Gewerbepark mit eigener, umweltfreundlicher und nachhaltiger Energie zu versorgen.

Bereits im Sommer dieses Jahres begann das Unternehmen "Wirsol Roof Solutions" auf den Gebäuden des entstehenden Gewerbeparks mit dem ersten Abschnitt und dem Bau einer Fotovoltaik-Aufdach-Anlage. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung war im Januar 2020 die "Wirsol-Aufdach GmbH" gegründet worden, um das wachsende Geschäft von Wirsol mit Großdachanlagen in Deutschland zu bündeln.

So wurde zum Beispiel die Anlage, die im Oktober 2019 auf der Klima-Arena in Sinsheim eingeweiht werden konnte, bereits von Wirsol geplant und installiert. Man wolle, so die Firmenleitung, das Geschäft mit gewerblichen und privaten Aufdach-Anlagen sowie moderne Dienstleitungen anbieten. Dazu gehörten auch Mieterstrommodelle, intelligente Speicherlösungen, die Direktvermarktung sowie Reststrom- und Cloudlösungen. "Dieses Geschäft hat sich zuletzt sehr gut entwickelt", so Markus Wirth, Geschäftsführer von Wirsol-Aufdach. Auch in Philippsburg ist man in Sachen Fotovoltaik-Park optimistisch: "Wir werden voraussichtlich schon im Januar 2021 ans Netz gehen", meinte Andreas Wirth.

Philippsburgs Bürgermeister Stefan Martus freut sich: "Mit der Solaranlage auf dem Gelände des ehemaligen Goodyear-Werks wird das gesamte Areal zum größten, zusammenhängenden Standort für Solarenergie auf einem Dach in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Zusammen mit dem noch bestehenden Goodyear-Logistik-Zentrum und der dort bereits installierten Fotovoltaikanlage von 7,4 Megawatt erreichen wir dann eine Leistung von fast 15 Megawatt."