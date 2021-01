Von Ralf März

Angelbachtal. Heiß her ging es in den Tagen vor Weihnachten auf der Baustelle in der Eichtersheimer Hauptstraße. Bei den milden Temperaturen konnte wie geplant das letzte Teilstück der B292 asphaltiert werden. Am Dienstag erfolgte die Bauabnahme, nur verschiedene Nacharbeiten sind jetzt noch zu erledigen. Seit dem Silvestermorgen kann der Verkehr wieder rollen.



Die Lastwagen mit ihren isolierten Kippern sammelten sich an den Tagen vor Weihnachten am Rande der Baustelle, der Reihe nach wurde die rund 170 Grad heiße Fracht in den Trichter des Straßenfertigers gekippt. Rund 450 Tonnen Asphalt waren für die erste der drei Schichten erforderlich, gerade etwa zehn Meter reichte eine Lastwagenladung. An den letzten Tagen vor dem Fest wurden dann die beiden feineren und dünneren Asphaltschichten eingebaut.

Verschiedene Nacharbeiten müsse die ausführende Firma in den nächsten Tagen noch erledigen, erklärte Bürgermeister Frank Werner. Hauptsächlich gehe es dabei um den Gehwegbereich und die dortigen Parkflächen samt Beschilderung. Am Mittwoch wurde die neue Asphaltdecke noch gereinigt, am Abend wurde die Sperrung dann aufgehoben.

Temposünder aufgepasst: Eine neue Blitzersäule überwacht die Geschwindigkeiten. Foto: Ralf März

Entfernt werden müssen dabei auch die Schilder, die seit Oktober 2019 großräumig auf die Sperrung der Straße hinweisen. Sie sollten vor allem den Schwerlastverkehr weiträumig um Angelbachtal leiten. Doch nicht jeder Lastwagenlenker hielt sich an die Sperrschilder der innerörtlichen Umleitung, die für die Autofahrer eingerichtet wurde. Protest gab es deshalb im Sommer von Anwohnern der Umleitungsstrecken. Auch von "Raserei" wurde gesprochen. Mangels Alternativen blieben nach einem Anwohnergespräch nur weitere Kontrollen von Lastwagen und Geschwindigkeiten.

Der große Teil der Fahrzeuge hielt sich an die Vorgabe der 30 Kilometer pro Stunde. Etwa drei Prozent überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit, hatte Sinsheims Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer, als Verkehrsbehörde und Bußgeldstelle zuständig, im Sommer erklärt. Von Raserei wollte er damals nicht sprechen. Zahlreiche Fahrzeuge lägen meist nur wenige Stundenkilometer über der Vorgabe, nur einzelne überschritten die Tempobeschränkung deutlich.

An der Umleitungsstrecke dürfte dieser Tage nun wieder Ruhe einkehren. Dann rollen die rund 10.000 Fahrzeuge täglich wieder durch die Hauptstraße. Dort überwacht ein neues, fest installiertes Geschwindigkeitsmessgerät das Tempolimit.

Seit Anfang Oktober 2019 war die Hauptstraße für die Erneuerung von Kanal- und Wasserleitungen im Untergrund voll gesperrt. Die Wasserleitung stammte noch aus dem Jahr 1907. Auch Leerrohre für Glasfaserleitungen wurden verlegt, außerdem die Gehwege erneuert. Ursprünglich war das Ingenieurbüro Willaredt von zwölf Monaten Bauzeit ausgegangen. Schon im Frühsommer war aber klar, dass sich der geplante Zeitplan nicht halten lassen würde und sich das Bauende vermutlich drei Monate verzögere.

Im kommenden Frühjahr steht dann noch die Sanierung der Sandstein-Treppenanlage zur evangelischen Kirche an. Witterungsbedingt muss die Sanierung in das neue Jahr verschoben werden. Sie soll voraussichtlich im März beginnen, teilt die Gemeinde mit. Eine erneute Sperrung der Hauptstraße wird dafür jedoch nicht erforderlich sein.

Veranschlagt war die Gesamtmaßnahme mit rund 1,4 Millionen Euro. Ganz reichen dürfte dies nicht, ein erster Nachtrag wurde vom Gemeinderat bereits gebilligt. Der Anteil des Straßenbelags einschließlich Unterbau – 330.000 Euro – wird vom Bund getragen.