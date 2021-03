Angelbachtal. (ram) Wer in den vergangenen Jahren im Frühling oder Sommer im Gemeindewald unterwegs war, weiß, wie trocken es dort werden kann: Sträucher und Bäume ließen die gelben Blätter hängen, zahlreiche stattliche Buchen überlebten nicht. Weniger sieht man auf den ersten Blick die Auswirkung auf die Tiere. Doch auch sie kämpfen ums Überleben, wenn nahezu alle Bächlein und Rinnsale austrocknen.

In Abstimmung mit dem Kreisforstamt wurde deshalb jetzt im Gewann "Legelsbusch" im Eichtersheimer Wald eine Maßnahme umgesetzt, um das Wasser des dortigen Grabens etwas anzustauen und damit einige kleine Tümpel zu bilden. Unterstützt wurde die Gemeinde dabei vom örtlichen Gartenbauer Christian Höninger und auch der Gemeindebauhof begleitete die Maßnahme. Mit einem Minibagger wurden einige Bereiche des Legelsbuschgrabens vom Schlamm befreit und etwas vertieft. Große Äste im Bachbett sorgen dafür, dass sich das Wasser leicht anstaut und ein Tümpel entsteht. Durch das Ausbaggern gibt es nun außerdem eine Wasserschleife, die künftig ganzjährig Wasser führen soll.

Ähnliche kleine Biotope waren in den vergangenen Wochen auch im Sinsheimer Wald und in anderen Kraichgaugemeinden angelegt worden. Noch sind sie mehr oder weniger gut im kahlen Wald zu entdecken, demnächst sollen sie aber von Sträuchern größtenteils verdeckt und geschützt sein.

Durch die Anstauung könne der Eichtersheimer Legelsbuschgraben nun wieder als sichereres Laichgewässer für zahlreiche Tiere dienen, erklärte Bürgermeister Frank Werner. Außerdem können Rehe, Sauen, Vögel und andere Waldbewohner den Tümpel als Tränke nutzen. Gleichzeitig könne das Kleinbiotop als freiwillige Ausgleichsmaßnahme im Zuge der Siedlungsentwicklung gesehen werden, denn erst vor Kurzem hat die Gemeinde ein kleines Neubaugebiet am Ortsrand auf den Weg gebracht.

Doch das Kleinbiotop ist nicht die einzige Maßnahme, die in den vergangenen Wochen im Wald in Angriff genommen wurde: 1800 Jungbäume wurden im Michelfelder Wald im Gewann "Syhe" gepflanzt. "Bis vor zwei Jahren war die Fläche dort noch ein geschlossener Fichtenwald", berichtet Forstrevierleiter Bernd Niederer. Die warme Witterung und der Borkenkäferbefall setzten den Fichten zu, sodass sie gefällt werden mussten. Gepflanzt wurden auf der Fläche unter anderem Eichen und Elsbeeren. Von ihnen verspreche man sich, dass sie klimaresistenter sind, erklärte Niederer.

Eingepackt wurden die Jungbäume in Wuchshüllen, die sie vor den hungrigen Mäulern der Rehe schützen sollen. Außerdem sorge die Hülle für ein besonders günstiges Mikroklima, in dem die Bäume am Anfang besser wachsen können. Die Pflanzmaßnahme kostete etwa 8000 Euro und wurde von einer Fachfirma aus Albstadt ausgeführt. Bleibt zu hoffen, dass das Frühjahr nicht allzu trocken wird, sodass die kleinen Bäume gut anwachsen können.