Von Jessica Blümel

Wiesloch. Der "Welttag der Seelischen Gesundheit" stand dieses Jahr ganz im Zeichen der Angehörigenarbeit. Mit dem "Angehörigentag" trat das PZN in Wiesloch erstmals als Gastgeber des Netzwerktreffens für Angehörigengruppen aus der Region auf. Ziel dabei war es, "sich als Angehörigengruppe fortzubilden, sich auszutauschen, auf die Psychiatrie zuzugehen und sich auch mit innovativen Ansätzen auseinanderzusetzen", wie Prof. Markus Schwarz es formulierte.

Der stellvertretende ärztliche Direktor und Chefarzt am PZN wies in seiner Begrüßungsrede auf ein lange Zeit schwieriges Verhältnis hin: "Die Geschichte der Beziehung zwischen Angehörigen und Psychiatrie-Profis ist eine Geschichte der Missverständnisse." Einst als Ursache für Erkrankungen verantwortlich gemacht, stellen die Familien heute einen integralen Bestandteil im Genesungsprozess dar. Im Hinblick darauf gab Schwarz zu bedenken: "Es tut sich viel, mehr bleibt zu tun."

Ein Aspekt, der während des Tages immer wieder hervortrat, war die Stigmatisierung der Angehörigen psychisch Erkrankter. "Kaum jemand will sich outen", gab Barbara Mechelke als Vorsitzende des Landesverbandes der Angehörigen zu bedenken. Scham sei nachvollziehbar und die Hemmungen, den Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen, seien groß. Auch deshalb werden aus Angehörigen Mitbetroffene.

Die Ausstellung "Selbsthilfe zeigt Gesicht"ist noch einen Monat lang im PZN zu sehen. Foto: Pfeifer

Dass die Stigmatisierung jedoch heute eine andere sei als noch vor dreißig Jahren, erläuterte Dr. Olivier Elmer im Zusammenhang mit Depressionen. In seinem Vortrag verwies er auf die schwierige Balance zwischen einer Volkskrankheit, die immer mehr als "normal" betrachtet werde, und der Notwendigkeit, diese gleichzeitig ernst zu nehmen. Den Angehörigen gab er Ratschläge an die Hand, die zwar banal erscheinen mögen, wie er sagte, jedoch immens wichtig seien: fachlichen Rat einholen, geduldig bleiben, sich selbst nicht überfordern und das eigene Wohlergehen im Blick haben und in kleinen Schritten aktivieren.

Für hilfreich erachtete er zudem, sich mit gut gemeinten Ratschlägen eher zurückzuhalten und während einer depressiven Phase keine wichtigen Entscheidungen zu treffen. Wofür Angehörige aufgrund des engen Kontakts meist sensibilisierter sind als das medizinische Personal, sind außerdem Suizidsignale, auf welche geachtet werden solle.

Anschließend bot sich die Gelegenheit für Rückfragen und Erfahrungsaustausch, wobei auch die Expertise der Angehörigen und Psychiatrie-Erfahrenen selbst deutlich wurde. Diesen Aspekt griff auch der nachfolgende Referent Prof. Volkmar Aderhold von der Universität Greifswald auf, der diesen Erfahrungsexperten als "Übersetzer für Menschen in Krisen" eine entscheidende Rolle zusprach. Er zeigte mit den "Netzwerkgesprächen" einen möglichen Weg aus der "Drehtürpsychiatrie" auf. Denn ihm zu Folge sind Wiederaufnahmen und Zwangsunterbringungen durch eine "komplexe, schnelle und flexible ambulante Intervention" vermeidbar.

Das gegenwärtige System des Institutionalismus, welches zu einer gestiegenen Bettenanzahl in den Kliniken führe, bezeichnete er schlicht als "dusselig und menschenverachtend". Er plädierte vielmehr für eine "Ambulantisierung" der Interventionen, die in Form von multiprofessionellen Teams als 24-Stunden-Notdienst schnell und unkompliziert zur Verfügung stehen sollen. Praktiziert wird dieses präventive Vorgehen bereits in einigen Regionen Deutschlands, weshalb Aderhold mit lebendig geschilderten Erfahrungsberichten auch einen Einblick in die Praxis geben konnte.

Nach der Pause fand ein Perspektivwechsel statt: Von der wissenschaftlich-medizinischen Dimension wechselte Annette Wilhelm den Blickwinkel hin zum Humoristischen. Als Psychiatrie-Erfahrene erzählte die Freiburgerin auf ihre Art von ihren Erfahrungen mit psychischer Krankheit. In ihrem Psychiatrie-Kabarett erklärte sie unter anderem, wie man Stück für Stück in eine "Diplompsychose" rutscht und wie ein Leben in der Psychiatrie aus ihrer Perspektive aussieht.

Wie man die Psychiatrie auf eine ganz andere Weise wahrnehmen kann, erlebten die Besucher bei einem kurzen Spaziergang durch den PZN-Park mit Hans-Peter Rau. Der langjährige Datenschutzbeauftragte und Personalrat ließ seine Zuhörer an den Geschichten teilhaben, die er über die Jahre gesammelt hatte.

Als Natur- und Architekturbegeisterter wusste er nicht nur die Exoten unter den Bäumen zu benennen, sondern verwies auch auf die unterirdischen Gänge, welche die verstreuten Gebäude miteinander verbinden. Am Denkmal für die Opfer der Euthanasie bot sich Gelegenheit für eine Gesprächsrunde mit Dr. Maria Rave-Schwank, die auf die Notwendigkeit zur Aufarbeitung dieser menschenverachtenden Taten verwies.

Mit Matthias Mergner war zudem ein Ur-Enkel eines Euthanasie-Opfers anwesend. Er berichtete über die Ermordung seines Ur-Großvaters, über die lange Zeit ein Mantel des Schweigens gelegt worden war. Mit der Verlegung eines Stolpersteins in Karlsruhe wagte Mergner den Schritt in die Öffentlichkeit.

Denn indem man ihn "umgebracht und anschließend totgeschwiegen" habe, sei er zweimal gestorben. Auf ähnliche Weise setzt sich auch die Initiative "Stolpersteine" in Wiesloch gegen das Vergessen ein, welche sich derzeit in Recherchen zu der Ermordung psychisch Kranker befindet.

Chefarzt Prof. Markus Schwarz (v.l.), Susann Roßberg (PZN-Öffentlichkeitsarbeit), Referent Dr. Olivier Elmer, Barbara Mechelke (Vorsitzende des Angehörigen-Landesverbands) und Referent Prof. Volkmar Aderhold. Foto: Pfeifer

Doch gibt es auch Betroffene, die im Hier und Jetzt die ihnen anhaftenden Stigmata bekämpfen. Bei der Vernissage zur Wanderausstellung "Selbsthilfe zeigt Gesicht" waren auch jene Personen anwesend, die den mutigen Schritt gewagt haben, sich für die ausgestellten Transparente ablichten zu lassen und dem oft tabuisierten Thema ein Gesicht zu verleihen.

Die Ausstellung soll "wertvolle Denkanstöße liefern", zeigt sie die Betroffenen doch als "selbstbewusste Akteure" mit einer wichtigen Botschaft, wie Dr. Tobias Link in seiner Eröffnungsrede hervorhob: "Sie wollen von uns Klinikern auf Augenhöhe behandelt werden und sie wollen selbst Handelnde sein."

Sigrun Ruck vom Selbsthilfenetzwerk Neckar-Odenwald will mit der Ausstellung auch anderen Mut machen, sich Unterstützung in einer Gruppe zu suchen. Denn, um Hilfe zu bekommen, müsse man zunächst selbst aktiv werden. Susann Roßberg, im PZN für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, schloss sich dem an. Die Fotografien zeigten das Positive in jedem Menschen.

Im Anschluss ergab sich zudem die Gelegenheit, mit den Hauptdarstellern der Ausstellung selbst ins Gespräch zu kommen. Frau Niemann von der Selbsthilfegruppe Rosinante wünscht sich einen offenen Umgang mit psychischen Krankheiten. Man solle die Betroffenen "besser direkt ansprechen als hinter vorgehaltener Hand zu spekulieren". Denn sie ist sich sicher: "Es kann jeden treffen."

Doch oftmals können Außenstehende nicht nachempfinden, was in den Betroffenen vorgehe. In der Gruppe habe man das Gefühl, verstanden zu werden, bestätigt auch Herr Schneider, ehemaliger Betroffener und heute Leiter des Freundeskreises für Abhängige und Angehörige. Die Ausstellung wird einen Monat lang im PZN zu sehen sein.

Prof. Markus Schwarz zeigte sich als Gastgeber zufrieden mit dem Verlauf des Netzwerktreffens. Es sei eine schöne Veranstaltung mit originellen Beiträgen gewesen und auch das schöne Wetter habe seinen Teil dazu beigetragen.