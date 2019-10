Wiesloch. (rö) Dr. Frank Konrad Brede, der Präsident des Landgerichts Heidelberg, zitierte die RNZ. Die hatte Andreas Schlett 2006 bei seinem Amtsantritt als Direktor des Wieslocher Amtsgerichts als "Mann der Region" bezeichnet und auch seine Forderung wiedergegeben: "Macht mir die Amtsgerichte stark." Denn das Amtsgericht, so Brede, sei für Schlett "das Zentrum des Rechtsstaats". Hier habe er 13 Jahre lang "mit Vernunft und Augenmaß", mit "Pragmatismus, Können und Humor" seine Aufgaben bewältigt und stets das große Ganze im Blick gehabt. Seiner Nachfolgerin habe er ein Gericht mit außergewöhnlich motivierten Mitarbeitern übergeben, an dem "kompetent und lebensnah Recht gesprochen" werde, sagte Brede.

Auf den "Mann aus der Region" folgte "die neue Frau aus der Region": Dr. Regine Heneka tritt laut Brede in "große Fußspuren", bringe aber alles mit, "was man braucht", bei ihr sei "das Amtsgericht in guten Händen". Regine Heneka stammt aus Wiesloch, war zuletzt am Landgericht Heidelberg Vorsitzende der Kammer für Kapitalanlagen, Banksachen und Versicherungsangelegenheiten und ist nun ebenfalls "in ihre Heimat zurückgekehrt", wie Brede ausführte. Er habe sie "als tatkräftige, furchtlose Kammervorsitzende" kennengelernt.

"Mir wird richtig warm ums Herz", stellte Andreas Schlett mit Blick auf die vielen bekannten Gesichter fest, die sich zu seinem Abschied eingefunden hatten. Seine Wehmut wollte er nicht verbergen: "40 Jahre Justiz gehen zu Ende", vom Abitur in Wiesloch hatte ihn sein Berufsweg nach einem kurzen Abstecher in die Finanzverwaltung an Gerichte in Bruchsal, Dresden, Karlsruhe und Mannheim geführt. "Wir haben einen der interessantesten, kurzweiligsten Berufe", rekapitulierte er. Wobei er zwischendurch "eher wie ein Insolvenzverwalter tätig sein musste": Mit der Schließung der Jugendarrestanstalt, deren Leiter er ebenfalls war, sei 2010 "etwa die Hälfte der richterlichen Zuständigkeit" weggebrochen, auch das Vereinsregister "wurde uns genommen" und schließlich, mit der Reform des Notariatswesens zum 1. Januar 2018, hätten "auch die Notare die Flucht" ergriffen, stellte Schlett ebenso augenzwinkernd wie bedauernd fest. Bedauern, das auch die von ihm stets gepflegte Offenheit nach außen betrifft - die sei mit den neuen Sicherheitsvorkehrungen leider "futsch".

Das wollte seine Nachfolgerin Dr. Regine Heneka so nicht bestätigen: "Das offene Haus wird bleiben", sagte sie, verbunden mit dem Wunsch, "dass die sehr gute Arbeit fortgesetzt wird, auch im Sinne der rechtssuchenden Bürger". Sie selbst sei hier "freundlich und warmherzig aufgenommen" worden und habe "ein gut bestelltes Haus" vorgefunden. Wiesloch sei ihre Heimatstadt, sie sei hier zur Schule gegangen und der Stadt noch immer "sehr verbunden". Der Hauptgrund für den Wechsel ans Amtsgericht sei aber ein anderer gewesen: "Ich wollte nahe am Bürger sein."

"Die örtliche Nähe ist ein riesiger Vorteil", zeigte sich Wieslochs OB Dirk Elkemann "froh, dass der Bezug zur Region gewahrt bleibt". Andreas Schlett habe stets Offenheit gelebt, sei den Menschen zugewandt und immer bereit gewesen, sie anzuhören. Auch von Dr. Regine Heneka habe er einen "unglaublich sympathischen Eindruck" gewonnen, der ihn zuversichtlich stimme, dass die Zusammenarbeit auch weiter reibungslos über die Bühne gehen werde. Die gute Zusammenarbeit hob auch Michael Eckert in seinem Grußwort für die Rechtsanwaltskammer Karlsruhe und den Anwaltsverein Heidelberg hervor. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von Jutta und David Neuhaus von der Musikschule Südliche Bergstraße.