Von Sophia Stoye

Wiesloch/Region. Es sind genau die Fälle, die die Allgemeinheit beunruhigen: Was sich Ende Oktober letzten Jahres in Wieslochs Innenstadt abgespielt hat, hinterlässt drei Opfer schockiert zurück – und bringt den Täter für zwei Jahre und acht Monate ins Gefängnis.

Daniel B. (Name von der Redaktion geändert) ist 31 Jahre alt, mehrfach vorbestraft und konsumiert Drogen. Wie im Rausch zieht er im Herbst 2021 durch Wieslochs Innenstadt und versucht willkürlich, Bürgerinnen und Bürger auszurauben. Nun musste er sich vor dem Wieslocher Amtsgericht verantworten.

Fahrlässige Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallflucht, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Drogenbesitz, versuchte räuberische Erpressung und versuchte schwere Körperverletzung: Während Staatsanwältin Sophie Erdlenbruch die Tatvorwürfe vorträgt, tippelt Daniel B. nervös mit dem Fuß. An die Taten, die ihm gerade vorgeworfen werden, erinnert er sich kaum. "Ich war bei meinem Onkel zu Besuch, habe seine Autoschlüssel mitgenommen und dann weiß ich nichts mehr", sagt Daniel B.. Schon zwei Tage vor seinem Raubzug durch Wiesloch beginnt die Serie an Straftaten, für die er nun verurteilt wurde.

Es ist der 20. Oktober 2021, Daniel B. ist mit dem Auto in der Nähe von Mosbach unterwegs – obwohl er zuvor Amphetamine konsumiert hat und deshalb fahruntüchtig ist. "Er lenkte vorsätzlich und vermutlich in suizidaler Absicht das Auto gegen die Leitplanke", sagt Staatsanwältin Sophie Erdlenbruch. Daraufhin fährt der Angeklagte einfach weiter – ohne die Polizei zu benachrichtigen. Ein Tag später wiederholt sich das Geschehen, diesmal auf der A 6 bei Sinsheim – statt gegen die Leitplanke fährt Daniel B. gegen eine Betonschutzwand.

Er flieht erneut von der Unfallstelle, diesmal zu Fuß, und landet am Sinsheimer Bahnhof, wo ihn die Polizei festnimmt. Weil er zuvor geäußert hatte, sich umbringen zu wollen, wird der 31-Jährige ins Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) nach Wiesloch gebracht. Eine Nacht bleibt er dort, doch schon am nächsten Tag versucht er, über das Fenster des Zimmers zu fliehen. Der Versuch schlägt fehl, Daniel B. löst den Feueralarm aus und flieht im Rahmen der Evakuierung vom PZN-Gelände. In der Hand: eine Wodka-Flasche, deren Inhalt der 31-Jährige zum Teil schon geleert hat.

Mit über zwei Promille und einer erheblichen Menge Amphetamin im Blut macht sich Daniel B. auf den Weg in die Hauptstraße. "Es war gegen 19.30 Uhr, als ich auf dem Heimweg war", berichtet eine 67-jährige Wieslocherin. Die Frau ist das erste Opfer des versuchten Raubzugs durch Wiesloch. Wenn sie abends alleine unterwegs sei, drehe sich die 67-Jährige häufig um. Aber an diesem Abend steht niemand hinter ihr, als sie kurz vor ihrer Haustür nochmal einen Blick nach hinten wirft. "Ich wollte gerade den Schlüssel einstecken, da hörte ich plötzlich neben mir jemanden sagen ,Geld her, Handy her’", berichtet sie. Wie versteinert dreht sie sich um, drückt mit der Hand parallel alle Klingeln des Mehrfamilienhauses und schreit. "Er hat mich an der Schulter gepackt, gegen die Wand gedrückt und geschubst", berichtet sie. Daraufhin fällt die 67-Jährige zwei Treppenstufen hinunter und erleidet eine Platzwunde am Kopf. Als die Haustür aufgeht, rennt Daniel B. weg, hin zum nächsten Opfer.

"Ich war mit meinem Dackel spazieren, als ich zurück ins Haus bin und vor dem Aufzug stand", erzählt ein 72-Jähriger. Die Tür des Mehrfamilienhauses gehe automatisch auf und langsam zu – ein Umstand, den Daniel B. zu nutzen weiß. Er schleicht sich rein, tippt dem 72-Jährigen auf die Schulter und verlangt nach seinem Geldbeutel. "Dann hat er mit der Wodka-Flasche auf mich gehauen und mich gegen die Wand gedrückt": Der 72-Jährige versucht, die Schläge abzuwenden und schubst den Angeklagten schließlich von sich weg, als dieser den Hals des Rentners greifen will. Daniel B. flieht erneut und macht schließlich vor dem Gasthaus "Freihof" Halt. Dort greift er nach der Handtasche einer Frau, die ihre Tasche so fest hält, dass sie zu Boden stürzt.

Die Polizeibeamten finden den Angeklagten vor der Stadtgalerie. Daniel B. kooperiert nicht, bevor er laut Anklageschrift mit der Wodka-Flasche ausholt und sie in Richtung eines Polizisten wirft. Unter Einsatz von Pfefferspray gelingt es den insgesamt vier Beamten, den 31-Jährigen festzunehmen. Im Wieslocher Polizeirevier angekommen, spuckt der mit Hepatitis C infizierte Angeklagte einem Beamten ins Gesicht, der sich aber nicht ansteckt.

Die Tatvorwürfe und Schilderungen der Zeugen nehmen ein Ende und eine blonde Frau sitzt fassungslos im Zuschauerraum – den Kopf in den Händen vergraben. Es ist die Freundin des Angeklagten, mit dem zweiten Kind im neunten Monat schwanger. Für sie und ihr gemeinsames Baby will er sich ändern, aber das Gericht glaubt ihm nicht. "Sie haben ja schon ein Kind und danach hat sich auch nichts geändert", sagt Richter Michael Rensch. Auch ein Gutachten stützt den Eindruck der Kammer: Darin bezeichnet der Psychiater die Aussagen des Angeklagten als "nicht glaubwürdig".

Der Arzt attestiert dem 31-Jährigen eine paranoide Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Zügen. Wegen seines Drogenkonsums bricht dem Psychiater zufolge 2021 eine Psychose aus: "Der Angeklagte hat jeden – auch seine Partnerin – als Feind betrachtet". Schuldunfähig sei er deshalb aber nicht, denn zum Zeitpunkt der Taten sei Daniel B. in der Lage gewesen, Unrecht zu erkennen.

"Es muss berücksichtigt werden, dass er es letztlich nie hat eskalieren lassen", plädiert Verteidiger Rüdiger Betz. Richter Rensch verglich das Verhalten des Angeklagten mit einem "Blindflug durchs Strafgesetzbuch". Es sei die Entscheidung des Angeklagten gewesen, Amphetamine zu nehmen, sagt Rensch und wendet sich zu Daniel B: "Aber Sie haben Ihr bisheriges Leben in den Sand gesetzt."