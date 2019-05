Wiesloch. (oé) "Panta rhei": "Alles fließt", dieser dem altgriechischen Philosophen Heraklit zugeschriebene Ausspruch ist für Andreas Schlett so etwas wie ein Wahlspruch geworden, seit er ihn als Abiturient im Jahr 1970 auf einem Gedenkstein am Gymnasium Wiesloch gelesen hat.

Seit der Schulzeit hat ihn dieses Lebensmotto begleitet, durch alle Lebensabschnitte hindurch bis heute. Es habe auch sein ganzes Berufsleben geprägt, erzählt der Jurist und Richter, der nach 40 Berufsjahren nun als Direktor des Amtsgerichts Wiesloch in den Ruhestand geht. Aus diesem Anlass hat er der RNZ ein Interview gegeben.

RNZ: Herr Schlett, Sie waren jetzt 40 Jahre im Justizdienst, davon 36 Jahre als Richter. Was muss man Ihrer Meinung nach für diesen Beruf mitbringen.

Ausdauer - und die Fähigkeit zum Bohren harter Bretter. Und: Man muss den Menschen zugewandt sein können. Also: Eremiten sind hier verkehrt. Man muss mit den Menschen reden und sich mit ihren Problemen befassen - kurz: eine Spur Mitmenschlichkeit haben, um einen Fall ordentlich entscheiden zu können. In der Justiz spiegelt sich ja das gesamte soziale Leben wider. Mein Studium zum Beispiel war anfangs noch geprägt von den 68ern, Vorlesungen wurden gesprengt, in Heidelberg war abends die Luft noch voller Tränengas.

Zur Person Nach dem Abitur 1970/71 am Gymnasium Wiesloch war Andreas Schlett zunächst für drei Jahre in der Finanzverwaltung tätig, bevor er sein Jura-Studium in Heidelberg aufnahm. Nach dem ersten Staatsexamen trat er Anfang 1979 sein Referendariat am Landgericht Karlsruhe an, nach dem zweiten Staatsexamen wechselte er entsprechend der juristischen Laufbahn Anfang 1981 für zwei "prägende Jahre" zur Staatsanwaltschaft Heidelberg. Seit Anfang 1983 ist er im Richterdienst und war mit Ausnahme Weinheims an allen Gerichten im Regierungsbezirk tätig, in Mosbach ebenso wie in Karlsruhe oder Bruchsal. Er war Richter an Amtsgericht, Landgericht und Oberlandesgericht. Dabei habe für ihn stets das Motto gegolten: Das Amt kommt zum Manne und nicht umgekehrt. Ab 2000 war er Richter am Landgericht Mannheim und dort für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit zuständig. Im Juli 2006 erhielt er den Ruf als Direktor an das "äußerst interessante" Amtsgericht Wiesloch, wo sich für ihn "ein Kreis schloss". Hier war er bis zu deren Schließung im Jahr 2010 auch für die Jugendarrestanstalt zuständig. Nach 13 Jahren als Amtsgerichtsdirektor in Wiesloch geht Andreas Schlett nun in Ruhestand.

Ich erlebte das als Beobachter mit, wie jeder politisch interessierte Mensch. Nach dem Ende meines Studiums 1979 war ich als Referendar am Landgericht Karlsruhe dann plötzlich mittendrin - aber auf der anderen Seite. Täglich kam ich an der Stelle vorbei, wo der damalige Generalbundesanwalt Buback ermordet worden war. Bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg liefen dann die Verfahren gegen gewalttätige Studenten und Anwälte als Helfershelfer. Heute ist das alles Geschichte. Genauso wie vieles andere: der Fall der Mauer, der rechtsstaatliche Aufbau Ost, an dem ich als badischer Richter mitgewirkt habe.

Hinzu kommen die gesellschaftlichen Veränderungen. Ich erinnere mich noch genau an meine allererste Sitzung 1983 als Jugendrichter am Amtsgericht Mosbach und weiß bis heute nicht, wer innerlich mehr gezittert hat: ich oder der Jugendliche. Mein letzter Fall war letzte Woche eine Scheidung in einer türkischen Familie. Und wenn ich mir überlege, was alles dazwischen lag: die Wende, Migration, Flüchtlingsproblem oder jetzt das Internet, das die Justiz verändern wird.

Oder denken Sie an die Insolvenzreform Ende der 90er Jahre. Den Schuldturm gab es zwar nicht mehr, aber bis dahin blieben einem die Schulden ein Leben lang. Heute kann man nach fünf bis sieben Jahren schuldenfrei weiterleben, wenn man über diese Zeit hinweg versucht, etwas dazu beizutragen.

Dieser Beruf bringt es also mit sich, dass man den sozialen Hintergrund nie ausschließen kann. Das Zeitkolorit gehört zum Richterberuf dazu und prägt ihn. Auch wenn unsere Arbeit im Grunde immer gleich ist: Anwendung und Auslegung der Gesetze, den Tatbestand ermitteln und dann entscheiden. Daran hat sich in den 40 Jahren nichts geändert. Aber der Hintergrund hat sich doch enorm verändert.

Es sind die sozialen Umstände, die auf ein Richter-Leben voll und ganz durchschlagen. Sie machen es aber auch interessant. Ich habe das nie als belastende Arbeit empfunden, sondern immer gerne gemacht. Und ich mache es heute noch gern.

Was war Ihnen denn persönlich bei der Ausübung Ihres Berufs immer wichtig?

Durchgängig wichtig sind faire Verfahren und sie können nur fair sein, wenn man die Menschen persönlich anhört. Nur so haben Sie als Richter wirklich Zugang zu einem Fall. Das Axiom des rechtlichen Gehörs muss einfach sein. Wenn Sie nicht in der Lage sind, sich Rechtssuchenden zuzuwenden, werden Sie ihnen auch die Scheu vor Gericht nicht nehmen können. Die Freude, mit Menschen umzugehen, die Kommunikationsfähigkeit: Das muss einfach sein.

Und das ist in der Regel auch der Fall, so wie ich meine Kollegen kenne. Man sollte sich also nicht von Menschen abwenden und nur nach Aktenlage entscheiden. Nur wenn ich den Menschen gesehen habe, um den es geht, kann ich nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden und habe auch ein gutes Gefühl, das Menschenmögliche getan zu haben.

Gibt es ein Verfahren in Ihrer langen Laufbahn, das Sie als besonders herausragend empfunden haben?

Interessante Fälle gibt es eigentlich täglich, das ist Teil dieses Berufs und macht ihn auch so außerordentlich interessant. Ob es nun um politische Radikalität ging, um die Umbrüche in Deutschland zur Wendezeit oder um Milliardenbetrügereien wie beim Flowtex-Prozess in Mannheim. Oder auch wie besonders hier in Wiesloch um die Herausforderungen der Psychiatrie. Seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Mitte letzten Jahres müssen ja Fixierungen richterlich angeordnet werden. Und in ganz Baden-Wüttermberg gibt es kaum so viele Fixierungen wie oben in der Psychiatrie.

Viel wichtiger sind aber die Schicksale der kleinen Leute. Wenn ein scheidungsunwilliger Mann nach 50 Jahren Ehe vor dem Gerichtsgebäude erst seine Frau erschießt und dann sich selber, dann ist das eine Tragödie. Solche Schicksale, die sich vor allem im Familienrecht abgespielt haben: Das ist es, was mir regelmäßig in Erinnerung bleiben wird.

Als Direktor des Amtsgerichts Wiesloch endet jetzt Ihre lange berufliche Laufbahn. Welche Bedeutung und vielleicht auch besondere Rolle haben Amtsgerichte Ihrer Meinung nach in der Rechtspflege?

Was wäre, wenn es die Amtsgerichte nicht gäbe? Im Fall des Amtsgerichts Wiesloch mit seinem Einzugsbereich von 85.000 Menschen hieße das: Die Menschen der Region müssten regelmäßig nach Heidelberg zum Landgericht. Man kann sich ja mal das neue Gerichtsgebäude in Heidelberg anschauen: lange Gänge, viele Türen. Auch wenn alles sehr offen gestaltet ist: Das lässt sich nie und nimmer vergleichen mit einem Amtsgericht.

Und gerade wir im Amtsgericht Wiesloch sind sehr stolz auf unsere Bürgernähe. Früher stand meine Tür immer offen, damit jeder hereinkommen konnte. Aber das wird jetzt leider nicht mehr möglich sein. Das ist den erhöhten Sicherheitsanforderungen geschuldet. Die neue Zeit bricht an. Ab 2022 ist auch der digitale Rechtsverkehr Pflicht. Auch was schriftlich kommt, landet dann alles im PC.

Der Gang vor Gericht fällt in der Regel niemandem leicht. Was können Sie den Betroffenen denn zur Beruhigung sagen?

Als Richter und Jurist kann ich dazu zwei Sätze sagen: Im Bürgerlichen Gesetzbuch gibt es den Obersatz, dass Verträge so auszulegen sind, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es gebieten. Das heißt auf gut Deutsch und gut Badisch: dem Volk wird aufs Maul geschaut und dies dann in zivilisiertes Denken umgesetzt.

Im Strafrecht wiederum gilt der Obersatz: Wer sich ungebührlich verhält, wird nach Gebühr bestraft. Mit anderen Worten: Bei Gericht wird das umgesetzt, was in der Bevölkerung als Wertvorstellungen verankert ist. Dann sollte jeder, der zu uns kommt, daran denken, dass Recht im Namen des Volkes gesprochen wird. Und dazu gehören ja wir alle.

Wenn sich das jemand klar macht, werden die Ängste vielleicht verschwinden. Natürlich hat möglicherweise jemand Angst, für seine Trunkenheitsfahrt verurteilt zu werden. Der andere will den Prozess gegen den Nachbarn nicht verlieren. Soweit Ängste aus solchen Umständen kommen, kann ich sie natürlich nicht nehmen, will es auch nicht. Aber ich kann nur sagen: Die Kollegen entscheiden nach bestem Wissen und Gewissen nach Anhörung der Person und nachdem jeder vortragen konnte, warum er bei Gericht gelandet ist.

Wenn Sie jetzt nach über 40 Jahren Bilanz ziehen. Was macht für Sie die Justiz jetzt und in Zukunft aus?

Dazu könnte man folgende Schlagzeile formulieren: Justiz kennt keinen Profit. Das gibt es bei uns nicht. Denken Sie an den Dieselskandal. Da steht der Einzelne, der "Mann auf der Straße", einem großen Konzern gegenüber. Aber die Justiz entscheidet davon völlig unabhängig. Und der Rechtsstaat sagt: Die Justiz gehört allen. Das heißt: Wir haben die dritte Gewalt und die will gepflegt sein.

Der Rechtsstaat muss gelebt und gegebenenfalls verteidigt werden. Als ich 1951 geboren wurde, war der Krieg gerade sechs Jahre zu Ende. Seither gibt es hier nur Frieden. Das haben wir in Deutschland in den Jahrhunderten zuvor nie erlebt. Ich behaupte: Diese lange Friedenszeit ist im Wesentlichen dem Rechtsstaat zuzuschreiben. Die Justiz erbringt ihre rechtsstaatlichen Leistungen ohne Ansehen der Person, egal ob die Menschen aus Afrika oder Südostasien zu uns kommen oder ob es sich um einen Deutschen handelt, dessen Vorfahren seit Jahrhunderten hier lebten.

Kurz: Die Menschen können sich auf ihre Justiz verlassen. Die Richter-Kollegen kommen aus der Mitte der Gesellschaft, wir können stolz darauf sein, dass politisch keine Unterschiede gemacht werden und die politische Überzeugung keine Rolle spielt. Solange das der Fall ist, mache ich mir keine Sorge um die Zukunft des Rechtsstaats.

Herr Schlett, Sie werden künftig viel mehr Zeit haben als bisher. Was haben Sie sich denn vorgenommen?

Das Erste ist: Ich kann jetzt wieder mehr Sport treiben. Seit ich in Wiesloch bin, konnte ich das nicht mehr. Natürlich kann ich mich auch ein bisschen mehr um meine Enkelkinder kümmern. Und zu Hause liegen jede Menge angefangener Bücher, die kann ich jetzt zu Ende lesen. Die Zeit dafür habe ich jetzt und darauf kann man sich freuen.

Herr Schlett, herzlichen Dank für das Gespräch.