Malschenberg. (RNZ) Am Freitag ist das Weindorf ab 20 Uhr geöffnet, beim TSV spielt die Band "Fate". Der Samstag, 7. September, beginnt um 15 Uhr mit der Abholung der Portugieserhoheiten durch Musikverein, Perkeo, Feuerwehr und DRK; ab 16 Uhr ist an diesem Tag der Vergnügungspark geöffnet und es startet die Bewirtung im Weindorf. Um 17 Uhr findet die offizielle Eröffnung des Portugieserfests vor dem Zelt des Musikvereins mit Böllerschüssen der Sportschützen, Krönung der neuen Portugieserkönigin Hannah und Prolog des Perkeos statt. Um 20 Uhr beginnt die "Partynight" von Jugendkeller und "Los Amigos".

Am Sonntag, 8. September, wird ab 10.30 Uhr zum Frühschoppen und ab 11.30 Uhr zum Mittagessen bei den Vereinen eingeladen. Um 14 Uhr startet der große Festumzug, der sich bereits ab 13.30 Uhr in der Straße "Zum Rittersberg" aufstellt und durch Letzenberg-, Goethe-, Blumen-, Pfarrer-Hoffmann-, Friedhof-, Ring- und erneut Letzenbergstraße zum Festplatz führt. Dort wird nach dem Festumzug zu Ausklang und Vesper im Weindorf eingeladen. Am Montag, 9. September, ist ab 11 Uhr Schlachtfest auf dem Festplatz und danach gemütliches Beisammensein. Um 21.30 Uhr lassen die "Füchse" das Feuerwerk steigen, danach klingt das Portugieserfest im Weindorf aus.

Ein Zubringerdienst der Freiwilligen Feuerwehr ist ab Samstag täglich eingerichtet. Er kann von behinderten und älteren Mitbürgern genutzt werden. Haltestellen sind der Alte Kirchplatz und die Volksbank; Samstag, Abfahrt: 16.30, 18.30 Uhr und 19 Uhr; Rückfahrten ab Weindorf: 20, 21 und 21.30 Uhr, letzte Rückfahrt um 22 Uhr. Sonntag, Abfahrt: 12, 15.30 Uhr und 17 Uhr; Rückfahrten ab Weindorf: 13, 16.30, 17.30, 18.30 Uhr, 19.30, 21.30 Uhr, letzte Rückfahrt um 22 Uhr. Montag, Abfahrt: 11.30, 14, 16, 18, 19 Uhr; Rückfahrten ab Weindorf: 14.30, 16.30, 18.30,20.30 Uhr, letzte Rückfahrt nach dem Feuerwerk.