Vernissage zur Ausstellung "Billige Helden/Rückzugsorte" in der Alten Apotheke in Walldorf: (v.li.) Laudator Dr. Franz Littmann, Künstler Stefan Kunze und Dr. Gerhard Baldes, Vorsitzender des Vereins Kunst für Walldorf. Foto: Pfeifer

Walldorf. (jdh) Zur Vernissage der ersten Kunstausstellung dieses Jahres in der Alten Apotheke in Walldorf unter dem Titel "Billige Helden/Rückzugsorte" begrüßte der Vorsitzende des Vereins Kunst für Walldorf, Dr. Gerhard Baldes, neben vielen Gästen natürlich auch den ausstellenden Künstler, Stefan Kunze. 1958 in Pforzheim geboren, hatte er zunächst an der Kunsthochschule Kassel Fotografie studiert, bevor er zur Malerei kam. Diese entwickelte er an der Akademie der Bildenden Künste bei Markus Lüpertz weiter. Stipendien bei Adolf Frohner in Wien und an der ABK Stuttgart sowie ein längerer Frankreichaufenthalt prägten ihn. Ausgestellt hat er schon in Pforzheim, Karlsruhe, Rastatt, Nimes sowie in der Sammlung Würth. Baldes zeigte sich begeistert von der neuen Ausstellung. Sein Dank galt dem Hausherrn Dieter Astor, "der die Ausstellung wieder gewohnt souverän vorbereitet" habe.

Dr. Franz Littmann, langjähriger Rezensent für bildende Kunst im Karlsruher Kulturmagazin "Klappe auf", führte in die Ausstellung ein: Laut Littmann ist Kunze es "wie seine billigen Helden, die er hier präsentiert, als Maler gewohnt, auf verlorenen Posten zu kämpfen". In seinen "künstlerisch herausragenden Bildern" gehe es um eine "Archäologie des Alltags, um das Nachdenken, Hinterfragen und Kommentieren dessen, was um ihn herum geschieht". Er rufe widersprüchliche Stimmungen hervor, indem er zum Beispiel ein Haus mit einem Flugzeug kombiniere und so das Lokale mit dem Globalen verknüpfe. Eine Vorliebe habe der Künstler für Autos und Häuser, den "entgegengesetzten Bezugspunkten der modernen Weltbeziehung".

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Benjamin Steinmann von der Musikschule Südliche Bergstraße am Marimbafon.

Info: Die Ausstellung in der Alten Apotheke in Walldorf, Hauptstraße 47, ist noch bis 8. April jeweils sonn- und feiertags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, außerdem nach Vereinbarung unter Telefon 0 62 27/25 26.