Von Agnieszka Dorn

Wiesloch. Mit einem persönlichen Blick auf ihr Leben verabschiedete sich Sonderschulrektorin Karin Senn: Ihre Eltern hatten in den 1950er-Jahren eine Tierarztpraxis gehabt und als ihr Vater – als sie gerade Mal ein Jahr alt war – bei einem Autounfall ums Leben kam, habe sie früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Eine soziale Ader prägte Karin Senn daraufhin das ganze Leben, schließlich wurde sie Sonderschulrektorin der Albert-Schweitzer-Schule, einem Sonderpägagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen in Wiesloch.

In einer kleinen Runde wurde Karin Senn in den Räumen der Schule in den Ruhestand verabschiedet, aufgrund der Corona-Pandemie war eine große Feier nicht möglich. Seit 2007 habe Karin Senn die Schule als Hausherrin kreativ, höchst kompetent und verlässlich geleitet, sagte Sabine Hamann vom Staatlichen Schulamt Mannheim in ihrer Rede. Karin Senn habe Stufen und Wege für besondere Kinder gangbar gemacht. Hamann ging auf den beruflichen Lebensweg der scheidenden Rektorin ein. Das Erste Staatsexamen machte Karin Senn an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und absolvierte anschließend den Vorbereitungsdienst an der Maria-Montessori-Schule in Mannheim und an der Käthe-Kollwitz-Schule in Obersulm. Dort blieb Karin Senn bis 1992. Im selben Jahr wurde Karin Senn Konrektorin der Kurt-Waibel-Schule in Schwetzingen bis ins Jahr 2000 und übernahm nach einer kleinen Auszeit, in der sie um die Welt reiste, 2003 die kommissarische Schulleitung der Erich-Kästner-Schule in Neckargemünd. Anschließend wurde Karin Senn Konrektorin der Mannheimer Maria-Montessori-Schule und schließlich 2007 Rektorin der Albert-Schweitzer-Schule in Wiesloch. Im Laufe der Berufsjahre hat Karin Senn viele Themen begleitet und angepackt, darunter musisch-ästhetische Erziehung, Themen rund um Gewalt, Jugendgewalt oder "Schule zwischen Macht und Ohnmacht". Sabine Hamann dankte Karin Senn für das unermüdliche Engagement und übergab ihr die Entlassungsurkunde zum Ruhestand.

"Wir bedauern es sehr, dass Sie uns verlassen", sagte Sibylle Würfel, die Vorsitzende des Zweckverbandes der Schulträger. 14 Jahre habe Karin Senn die Kinder unter die "erzieherischen Fittiche" genommen, habe mit Geschick, Engagement und Einsatzfreude verstanden, von Schuljahr zu Schuljahr den Bildungsauftrag zu erfüllen. "Geduldig, mit viel Einfühlungsvermögen und einem Höchstmaß an persönlicher Zuwendung für die Ihnen anvertrauten Kinder haben Sie Wissen vermittelt, Begabung gefördert und Verständnis für den Lernstoff geweckt", sagte Sibylle Würfel. Im Laufe der Jahre hätten Karin Senn viele Themen begleitet, darunter die Digitalisierung und am Ende auch noch die Corona-Pandemie und damit verbundene Herausforderungen. Grußworte gab es zudem vom Kollegium, Elternvertretern und Schülersprecherin Celine Schad.

Zum Schluss dankte Karin Senn in einer persönlichen Rede allen Lehrkräften, Kindern, Eltern und weiteren Verantwortlichen für das Engagement im Schulleben. Heute sei es wieder Mal die Zeit der großen Gefühle, dennoch soll Leichtigkeit nicht fehlen, schloss die scheidende Rektorin die Rede. Und gab den Startschuss für ein geselliges Miteinander im Hof der Schule. Für musikalische Umrahmung sorgten die Religionskräfte Carmen Fröhlich-Waldi und Andreas Blaschke. Die Begrüßung hatte Lehrer Michael Hartmann übernommen. Anhand einer kleinen Präsentation gab es zudem einen Rückblick auf das Tun und Schaffen von Karin Senn. Schüler hatten zudem eine große Leinwand mit Bildern gestaltet. Darauf stand: Auf Wiedersehen, Frau Senn."