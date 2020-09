Man könnte fast meinen, es sei ein ganz normaler Sommer, doch auch am St. Leoner See macht die Corona-Pandemie den Betreibern zu schaffen, erfordert Geld, Geduld und Organisation für Buchungssysteme und Plakate, die mahnen, an die Hygieneregeln zu denken. Foto: Sebastian Lerche

Von Klara Gaßner

Region Wiesloch. Die Tage werden kühler, die Nächte kürzer und manch einer musste auch schon die Regenjacke aus dem Schrank holen – Freibadwetter ist das nicht mehr. Eine ereignisreiche Badesaison geht zu Ende und hinterlässt neben wirtschaftlichem Schaden dennoch zufriedene Badegäste und Bäderbetreiber.

> Im Wieslocher Wietalbad "kann man wirtschaftlich gesehen mit dem Verlauf der Saison nicht zufrieden sein. Trotzdem freuen wir uns über alle Gäste", zog Rüdiger Kleemann von den Wieslocher Stadtwerken Bilanz. Ganze 200.000 Euro zusätzliche Verluste habe das Bad durch die Krise gemacht: Zum einen waren da Kosten für weiteres Personal und externe Reinigungsfirmen, die das Gelände säubern und desinfizieren mussten, zum anderen die verspätete Öffnung des Bades. Der Badebetrieb wurde, wie in vielen anderen Bädern auch, in drei Schichten mit jeweils bis zu 450 Besuchern aufgeteilt – zu Beginn der Saison waren es noch 300 zugelassene Gäste pro Schicht, die Zahl war wegen der großen Resonanz jedoch erhöht worden. "Wir kommen der hohen Nachfrage kaum nach", bedauerte Kleemann.

Sommerhitze und dennoch fast leere Becken wie hier im Wietalbad: Was für den Freibadbesucher ein Traum ist, ist für den Betreiber ein wahres „Horroszenario“. Die hohen Auflagen und strengen Coronaregeln ließen jedoch eine normale Badesaison nicht zu. Foto: Helmut Pfeifer

Nach jeder Schicht wird eine Stunde Pause eingelegt, in der Oberflächen desinfiziert und alle Räumlichkeiten gereinigt wurden. Um ein Ticket für eine Schicht kaufen zu können, müssen Interessenten eine Eintrittskarte online im Reservierungsportal des Freibades buchen und es dann vor Ort bezahlen – und dabei schnell sein, gerade an warmen Tagen: "In der Regel sind wir ausgebucht", so Kleemann. Die meisten Besucher, die ein Ticket reservierten, kämen auch. Nur zwischen zehn und 20 Prozent der Tickets würden nicht abgeholt, berichtet der Betriebsleiter. Um eine Schlangenbildung zu vermeiden, waren die Kassen dauerhaft besetzt und natürlich galten auf dem gesamten Gelände die gängigen Abstandsregeln und dort, wo der er nicht eingehalten werden konnte, herrschte Maskenpflicht.

> Der St. Leoner See hatte für den Erwerb von Tagestickets eigens eine App angeschafft, mit der sich Badegäste ein Ticket buchen konnten. Für Gäste ohne Zugang zur App gab es auch die Möglichkeit des "Frühschwimmens": Besucher kauften sich das Ticket morgens vor Ort und hatten bis 10 Uhr Zeit, sich auf der Anlage aufzuhalten – danach war der Zugang nur mit E-Ticket aus der App möglich, um den Überblick über die Gästezahlen behalten zu können. Entgegen der meisten anderen Badeanlagen hatte der St. Leoner See keinen "Schichtbetrieb", sondern verkaufte Tickets, die je einen ganzen Tag lang gültig waren. "Das liegt daran", erklärte Georg Grimm, der Geschäftsleiter des Sees, "dass wir viele Gäste haben, die eine längere Anfahrt auf sich nehmen. Da lohnt sich ein Besuch von wenigen Stunden nicht". Badegäste, die nicht den ganzen Tag blieben, konnten ihr Ticket beim Verlassen des Sees "ausscannen" und gaben so ihren Platz für neue Gäste frei.

Rund 2000 Badegäste konnte der See in diesem Jahr täglich begrüßen. Dazu kamen weitere 2000 Tickets für Sportler, die beispielsweise die Wasserskianlage nutzten. Weiterhin wurden die Bewohner der Campinganlage eingelassen. Die Gästezahlen in diesem Jahr entsprächen jedoch gerade einem Viertel von dem, was die Anlage in normalen Jahren zähle, so Grimm. Die Verluste, die mit den Mehrkosten für Plakate, die an die Hygieneregeln erinnern, Spuckschutze und der App einhergehen, seien enorm. "Allein für den Badebetrieb lohnt sich das Geschäft wohl nicht, aber zusammen mit dem Camping- und Gastronomiebetrieb war es die richtige Entscheidung zu öffnen", zog Grimm das Resümee zur Saison.

> Auch das Östringer Freibad hatte durch die strengen Auflagen des Hygienekonzepts Rückgänge bei den Besucherzahlen zu verbuchen. Wo sich in normalen Tagen gut 25.000 Besucher tummeln, konnten sich in diesem Jahr gerade einmal 600 Badegäste, aufgeteilt in zwei Schichten, abkühlen. Und das nur mit Vorkehrungen: Maskenpflicht in allen Bereichen, wo Abstandhalten unmöglich ist, geschlossene Duschen und Sammelumkleiden und eine vorgegebene Schwimmrichtung im Becken, damit sich die Besucher nicht in die Quere kommen. "Es war schon wirklich schwierig und anstrengend dieses Jahr", meinte Schwimmmeister Tom Ringer und berichtete von häufigem Hinweisen auf die Abstandsregeln, murrenden Gästen und fehlenden Einnahmen: "Ich bin trotzdem froh, dass wir öffnen durften, niemand in Kurzarbeit musste und wir den Badegästen etwas bieten können", so Ringer.

Die Bädegäste seien außerdem "sehr lernfähig" gewesen und zeigten Verständnis für Regeln und Buchungsvorgänge. Über eine Website konnten Besucher Tickets buchen und dann an der Kasse vor Ort bezahlen. Für Interessierte ohne Zugang zum Internet gab es die Möglichkeit, morgens ein Ticket zu kaufen. Der Freundeskreis des Freibades verwaltet eine Liste mit den Kontaktdaten aller, die "spontan" ein Ticket vor Ort kaufen.

Die hochschnellenden Material- und Personalkosten waren für das Bad eine Herausforderung: Wo sonst 37 Prozent der Kosten für den Betrieb des Bades gedeckt werden, seien es in diesem Jahr wohl nur unter 20 Prozent, teilte Tom Ringer mit.

> Im Freibad des Aqwa Walldorf waren zu Coronazeiten jeweils 680 Besucher täglich zugelassen, 170 Gäste konnten für je eine Zeitspanne ins Bad gelassen werden – im Vergleich zu den Besuchszahlen eines "normalen Jahres" war das jedoch nahezu nichtig: "Meistens haben wir mindestens 5000 Besucher. An einem besonders heißen Tag Ende Juli 2019 waren es sogar 8300", erinnerte sich Stefan Gottschalk, Betriebsleiter des Aqwa. Die Saison dieses Jahr sei ein "Horroszenario" gewesen, "desaströs für jeden Schwimmbadbetreiber". Normalerweise, so teilte Gottschalk mit, müssen sechs Euro pro Besucher vom Bad bezuschusst werden, um die Kosten zu decken – dieses Jahr könnten bis zu 20 Euro notwendig werden: Desinfektionsmittel, Reinigungstücher oder die Kosten für ein neues Online-Buchungssystem, bei dem die Tickets vor Ort, aber bargeldlos und so kontaktlos wie möglich, bezahlt werden konnten.

„Abstand halten und Maske tragen“ heißt es zurzeit überall – der Kassenbereich des Aqwa Walldorf macht dabei keine Ausnahme. Foto: Jan A. Pfeifer

Ein Besuch war auch im Aqwa-Freibad nur zu bestimmten Zeiten möglich, um Schlangen an den Kassen und überfüllte Becken zu vermeiden. Das neue Ticketkonzept stieß bei den Besuchern nicht nur auf Begeisterung: Das Bad sorgte jedoch dafür, dass Besucher, die Probleme mit der Buchung über das Internet hatten, telefonisch Hilfe von Mitarbeitern bekamen und durch das Buchungssystem geführt wurden. Außerdem wurde eine Sonderregelung ins Leben gerufen: Wer ein Ticket im Voraus gebucht hatte, aber ein Gewitter den Freibadbetrieb an diesem Tag unmöglich machte, dem wurde der Ticketpreis zurückerstattet.

Auch die üblichen Regelungen zu Abstand und Maskenpflicht galten und "das klappt wirklich gut" sagte Stefan Gottschalk."Ich bin wirklich froh, dass unsere Gäste so mitziehen. Da kann man wirklich nur ein großes Lob aussprechen. " So schwierig die Corona-Pandemie den Sommer auch werden ließ, Stefan Gottschalk war mit der Saison zufrieden: "Wir bekommen viele positive Rückmeldungen, man spürt die Dankbarkeit der Gäste. Wir waren auch oft ausgebucht – es war ein guter Sommer."