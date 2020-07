Zum Abschied des langjährigen Leiters der Wieslocher Lokalredaktion, Andreas Kloé (2. v.r.), kamen gestern zahlreiche Gäste in den Redaktionsräumen in der Schlossstraße vorbei, um sich persönlich von ihm zu verabschieden. Allen voran Chefredakteur Dr. Klaus Welzel (links), Verlegerin Inge Höltzcke und Kloés Nachfolger Timo Teufert (rechts). Foto: Pfeifer

Von Timo Teufert

Wiesloch. Über 30 Jahre lang hat Andreas Kloé die Wieslocher Lokalredaktion der Rhein-Neckar-Zeitung geleitet. Am gestrigen Dienstag haben ihn Geschäftsleitung, Chefredaktion, aktuelle und ehemalige Kollegen sowie langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Die vielen Gäste – die in Schichten kamen, um die Corona-Regeln einzuhalten – machten den 63-Jährigen zunächst sprachlos.

"Wir sind sehr traurig, dass du gehst", sagte Verlegerin Inge Höltzcke. Die Wieslocher Redaktion sei in den drei Jahrzehnten unter Kloés Leitung für ihre optimale Leserbetreuung und die hohe Zufriedenheit unter den Abonnenten bekannt. "Du hinterlässt ein gut bestelltes Haus mit einem tollen Team. Wir sagen vielen Dank und wünschen Dir alles Gute für die Zukunft", so Höltzcke.

Chefredakteur Dr. Klaus Welzel hob die freundliche und zugewandte Art von Andreas Kloé hervor: "Wenn man Dich angerufen hat, hattest Du immer ein Lachen in der Stimme, auch wenn gerade der größte Stress war", hob Welzel hervor. Unter Kloés Ägide habe sich viel getan, die Zeitung ihr Gesicht verändert: So wurde eine zusätzliche Lokalseite und die Rubrik "Blick über die Kreisgrenze" eingeführt. "Du hast die Redaktion Wiesloch verändert und auf Vordermann gebracht", sagte Welzel.

"Es ist eine unheimlich erfüllende Arbeit und ich habe immer sehr geschätzt, dass wir viel Freiraum bei der Arbeit hatten", dankte Kloé Höltzcke und Welzel. Er habe die RNZ als guten, angenehmen und verlässlichen Arbeitgeber kennengelernt. "Auch dafür möchte ich mich bedanken." Es sei nun aber die Zeit gekommen, den Staffelstab zu übergeben. "Ich bin überzeugt, Ihr macht das gut und richtig so", sagte Kloé zu seinen Kollegen Sebastian Lerche, Sophia Stoye, Ute Teubner und seinem Nachfolger Timo Teufert. Er dankte aber auch den vielen freien Mitarbeitern, "ohne die unsere Arbeit gar nicht möglich wäre", so Kloé.

Der 63-Jährige war nach dem Studium zunächst als freier Mitarbeiter in der Heidelberger Stadtredaktion und der Wieslocher Lokalredaktion tätig. "Ich erinnere mich noch an den ersten Artikel, der kurz vor Weihnachten 1985 erschienen sein muss", sagte Kloé. Damals habe er über eine Veranstaltung der Jungen Union Walldorf berichtet. Das Thema: die verkehrsberuhigte Hauptstraße. Nachdem sich der junge Journalist bewährt hatte, stellte ihn Verleger Winfried Knorr am 1. April 1987 schließlich als Volontär in Wiesloch ein. Kloé arbeitete zunächst mit Bernhard Hertlein, später mit Jörg Quoos zusammen, der heute Chefredakteur der Funke-Mediengruppe ist. 1990 wurde Kloé dann selbst Redaktionsleiter für die Wieslocher Nachrichten und die Walldorfer Rundschau der RNZ.

Auch Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann und der Erste Bürgermeister Ludwig Sauer schauten in den Redaktionsräumen vorbei und überbrachten die Wünsche der Stadt Wiesloch: "Die Zusammenarbeit mit Andreas Kloé war immer sehr angenehm. Er ist ein sehr ausgeglichener Mensch, der den Dingen auf den Grund geht und immer versucht, das Gesamtbild zu zeigen", sagte Elkemann. Und Sauer ergänzte: "Wir fühlen uns von Andreas Kloé immer fair behandelt und schätzen das sehr." Dies sei in der heutigen schnelllebigen Zeit nicht selbstverständlich.

Neben der Freude über das Wiedersehen mit vielen alten Weggefährten, die es sich nicht nehmen ließen, zur Verabschiedung vorbeizuschauen, rührten auch Rolf Schaude, Jutta Werbelow und Martin Haaß den frisch gebackenen Rentner zu Tränen: Als Überraschung traten die "Nachtigallen" im Innenhof der RNZ-Geschäftsstelle auf und intonierten dort exklusiv für Andreas Kloé "Wildflowers" von Tom Petty.