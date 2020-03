Wiesloch/Walldorf. (rnz) Das Coronavirus hat die Region im Griff. Deswegen werden immer mehr Veranstaltungen abgesagt, Ein Überblick, sofern bekannt:

> Die Fachtagung "Rechtspopulismus" am Freitag, 20. März, im Harres in St. Leon-Rot fällt aus. Die Fachtagung soll im gleichen Rahmen und mit gleichen Inhalten zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. (pol)

> Mühlhausen bittet um um telefonische Kontaktaufnahme vor Besuch des Rathauses: Aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Corona-Virus bittet die Gemeinde Mühlhausen alle Bürger – soweit möglich – von persönlichen Vorsprachen bei den zuständigen Fachämtern der Gemeinde abzusehen.

Das Bürgerbüro sowie die Verwaltungsstellen Rettigheim und Tairnbach bleiben weiterhin geöffnet.

Jedoch bitten wir alle Bürger den Besuch zu vermeiden und zunächst Rücksprache per Mail oder per Telefon zu halten. Die Ämter des Rathauses sollten ausschließlich mit Terminvereinbarungen besucht werden.

Hierzu stehen den Bürgern die zentrale Nummer der Gemeinde (06222/61580) zur Verfügung. Die direkte Durchwahl der Mitarbeiter finden die Bürger hier.

Auch unter der einheitlichen Behördennummer 115 können Fragen geklärt oder Nummern zuständiger Sachbearbeiter weitergegeben werden. Das Servicecenter ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Die Poststellen in Mühlhausen und Rettigheim bleiben weiterhin geöffnet. Diese Vorsichtsmaßnahme dient zum Schutz von Besuchern und den Beschäftigten der Gemeinde Mühlhausen.

Des Weiteren sagt die Gemeinde alle Veranstaltungen, die in den gemeindeeigenen Räumen stattfinden, bis einschließlich 13. April ab.

> Stadt Rauenberg sagt Veranstaltungen ab: Alle kommenden städtischen Veranstaltungen sowie alle Veranstaltungen, die in städtischen Räumen stattfinden, werden abgesagt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Absagen betreffen demnach vorläufig Veranstaltungen bis einschließlich 13. April. Die Stadt weist darauf hin, dass die Verantwortung zur Durchführung von privaten oder Vereinsveranstaltungen beim Veranstalter liegt. Sie empfiehlt, jegliche öffentliche Veranstaltungen zu prüfen und eventuell abzusagen oder auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Zudem informiert die Stadt, dass soweit möglich von persönlichen Vorsprachen im Rathaus abgesehen werden soll. Rücksprachen und Gesprächstermine sollten bis auf Weiteres telefonisch wahrgenommen und gegebenenfalls erforderliche Unterlagen per Post eingereicht werden. Das diene dem Schutz von Rathausbesuchern und Mitarbeitern. Unaufschiebbare Vorsprachen sollten nur nach Terminvereinbarung erfolgen.

> Rauenberger Rainbow-Chor verschiebt Musical: Der Kinder- und Jugendchor "Rainbow" der katholischen Pfarrgemeinde verschiebt aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des Corona-Virus seine Aufführungen des Musicals "Die drei Fragezeichen: Die Musikdiebe". Diese waren ursprünglich für Samstag, 21., und Sonntag, 22. März, in der Kulturhalle geplant. Als neue Termine wurden Samstag, 4. Juli, und Sonntag, 5. Juli, festgelegt. Laut Veranstalter behalten erworbene Karten ihre Gültigkeit.

> Kein Chansonabend im Dielheimer Theater im Bahnhof: Da auch in der Region Wiesloch bereits Menschen positiv auf Corena-Viren getestet wurden, hat das "Theater im Bahnhof" auf Bitten der Gemeindeverwaltung Dielheim die Veranstaltung "Chansons und Lieder mit Marcel Adam & Sohn", die für Samstag, 28. März, geplant war, abgesagt. Bereits gekaufte Karten können in der Vorverkaufsstelle "Ihre Brille" gebührenfrei zurückgegeben werden.

> Human Nation Konzert St. Leon-Rot fällt aus: Wie der Chor "Human Nation" mitteilt, fällt das für Sonntag, 15. März, im Harres geplante Konzert "Shine on" aus aktuellem Anlass leider aus.

> Vortrag "Pastoral 2030" in Wiesloch abgesagt: Aus aktuellem Anlass wird der für Donnerstagabend angekündigte Vortrag im Gemeindehaus St. Laurentius zur Kirchenentwicklung "Pastoral 2030" abgesagt.

> Gospelkonzert in Tairnbach wird abgesagt: Das für Sonntag, 15. März, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche von Tairnbach geplante Gospelkonzert des Projektchors aus Tairnbach und Waibstadt muss aus aktuellem Anlass leider abgesagt werden. Dies teilen die Projektchöre mit. Es ist geplant, das Konzert zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

> Jakobsweg-Vorträge in Mühlhausen fallen aus: Die Lichtbildervorträge "Auf dem Mosel-Jakobsweg" mit Alex Kretz und Rudi Kramer, die auf Einladung der Kolpingsfamilie am Freitag 13., und Montag, 23. März, in der Bernhardushalle stattfinden sollten, werden wegen der Corona-Epidemie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, sobald sich die Situation verbessert hat.

> Kein Frühlingsfest im Walldorfer Astorstift: Der Walldorfer Frauenbund teilt mit, dass das für 31. März geplante Frühlingsfest im Astor-Stift aufgrund der Corona-Virus-Situation abgesagt werden muss. E soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

> Chorverbandstag im Harres ist abgesagt: Das geschäftsführende Präsidium des Chorverbands Kurpfalz Heidelberg hat "schweren Herzens beschlossen", den Chorverbandstag, der am Sonntag, 22. März, im Harres in St. Leon-Rot hätte stattfinden sollen, abzusagen. Dies teilt der Chorverband mit. Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist der Mitteilung zufolge die derzeitig unübersichtliche Situation, das Corona-Virus betreffend. Hinzu komme die Rücksicht auf die Gesundheit aller potenziellen Teilnehmer.

"Viele, die am Verbandstag teilnehmen würden, gehören alleine schon aus Altersgründen zur Corona-Risikogruppe", so das Präsidium. Hinzu kämen eventuelle Vorerkrankungen, die das Gefahrenpotenzial weiter erhöhten. Derzeit ist dem Chorverbands-Präsidium zufolge geplant, den Chorverbandstag Ende des dritten Quartals beziehungsweise Anfang des vierten Quartals nachzuholen. Die Satzung lasse dies zu. Sobald ein neuer Termin gefunden sei, werde darüber informiert. Beim Verbandstag hätten sich die Delegierten der 126 Mitgliedervereine im Harres treffen sollen.

> Das Unternehmertreffen, das in Walldorf für Montag, 23. März, geplant war, wird dem Landratsamt zufolge vorsorglich abgesagt. Das Netzwerk für Fachkräftesicherung hofft, die Veranstaltung mit den Städten Walldorf und Wiesloch zeitnah nachholen zu können. Ansprechpartnerin ist Elena Albrecht, Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte, 06221/52222 06, E-Mail elena.albrecht@rhein-neckar-kreis.de.

> Wieslocher Kammerorchester sagt Konzert ab: Die Geschäftsstelle des PNZ in Wiesloch hat alle Konzerte und Veranstaltungen bis Ende März abgesagt hat (die RNZ berichtete bereits gestern). Das betrifft auch das geplante Konzert des Kammerorchesters Nußloch, das für Sonntag, 22. März, um 17 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche im PNZ geplant war. Es kann nun leider nicht stattfinden. Das Kammerorchester Nußloch bittet um Verständnis.

> Musikschule sagt Konzert ab: Wie die Musikschule Südliche Bergstraße mitteilt, muss aus aktuellem Anlass das Ensemblekonzert e am Sonntag, 15. März, in der Kirche Heilig Kreuz am PZN in Wiesloch abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden. Man bittet um Verständnis.

> Vortrag in Wiesloch muss ausfallen: Der "historisch-aktuelle Bildspaziergang durch Wiesloch" beim Stammtisch "Waasch noch" mit Stadtrat Klaus Rothenhöfer am Montag, 16. März, fällt wegen der aktuellen Infektionsgefahr aus und wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

> Lesung in Wiesloch mit Marco Amerighi wird verschoben: Die Lesung mit Marco Amerighi, die für Freitag, 13. März, in der Buchhandlung Eulenspiegel in Wiesloch vorgesehen war, wird wegen der Corona-Epidemie abgesagt. Marco Amerighi ist noch bis Ende Mai in Wiesloch, falls sich die Situation bis dahin deutlich verbessert hat, wollen die Veranstalter die Lesung nachholen.

Update: Mittwoch 11. März 2020, 17.48 Uhr

Wiesloch/Walldorf. (rö) Die Sorge vor dem Coronavirus zieht immer weitere Kreise. Nachdem die Stadt Walldorf bereits Anfang vergangener Woche eine ganze Reihe von öffentlichen Veranstaltung abgesagt hatte, unter anderem den städtischen Ehrungsabend und eine Kunst-Vernissage, hält sich die Stadt Wiesloch in dieser Hinsicht noch zurück. Aktuell besteht laut einer Mitteilung von Bürgermeister Ludwig Sauer noch "keine Veranlassung, grundsätzlich alle Veranstaltungen abzusagen".

Wichtig sei, im Einzelfall abzuschätzen, wie groß das Risiko einer Verbreitung des Virus ist, welcher Personenkreis erwartet wird und wie die Räumlichkeiten gestaltet sind. Diese Entscheidung müssten die jeweiligen Veranstalter treffen, "pauschal" wolle die Stadt nichts absagen. "Wir nehmen das aber nicht auf die leichte Schulter", betonte Sauer gegenüber der RNZ.

Ihm ist in Wiesloch bislang ein Fall "häuslicher Quarantäne" bekannt, der vom Gesundheitsamt "optimal betreut" werde, sodass man aktuell "keine Gefährdung" für die Allgemeinheit sehe, so der Bürgermeister weiter.

Die Stadt Wiesloch selbst hat allerdings "aus Präventionsgründen" eine für den heutigen Dienstag angesetzte Personalversammlung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Damit schützt man sich laut Ludwig Sauer vor dem Risiko, "die ganze Verwaltung unter Quarantäne" stellen zu müssen. Das Bürgerbüro im Rathaus bleibt aber geöffnet.

Für die Stadt Walldorf ist laut Bürgermeisterin Christiane Staab ebenfalls die Art der Räume ausschlaggebend, aber auch wie nahe sich die Teilnehmer einer Veranstaltung dort kommen und ob beispielsweise Speisen angeboten werden. Alle städtischen Veranstaltungen, die in diese Kategorie fallen, wurden bis zunächst Ende März abgesagt. In dieser Woche betrifft das zum Beispiel das "Konzert der Stadt" und die Lesung von Tom Saller in der Stadtbücherei (beide hätten am Donnerstag stattfinden sollen) sowie die Gemeinderatssitzung mit Ehrungen der Feuerwehr (Freitag). Auch das Unternehmertreffen, das in Walldorf für Montag, 23. März, geplant war, wird vorsorglich abgesagt.

Danach müsse man "auf Sicht fahren". Zwar gebe es derzeit "keine akuten Fälle" in Walldorf, "aber wir wissen nicht, was da schlummert", so die Bürgermeisterin. Mit den Absagen wolle man vorsorgen, dass, wenn es doch Erkrankungen geben sollte, "nicht zu viele auf einen Schlag erfolgen", auch "damit die Kliniken gut damit zurechtkommen". Christiane Staab setzt ihre Hoffnungen auf die nahende wärmere Jahreszeit, mit der die Verbreitung des Virus zurückgehen soll. "Ich hoffe, dass alles gut ausgeht", sagte sie.

Das PZN Wiesloch teilte am Montag mit, dass man "mit Blick auf die dynamische Lage im Umgang mit dem Corona-Virus" den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts folge und vorsichtshalber größere Veranstaltungen mit öffentlicher Beteiligung absage. Das soll zunächst bis Ende März gelten. Davon betroffen ist das "Heilsame Singen" in der Festhalle des PZN am 10., 17., 24. und 31. März. Sobald es die Lage erlaubt, sollen die Termine wieder wie gewohnt angeboten werden. Keine Absage planten am Montag die Kunstfreunde für ihr Konzert am Freitag im Palatin.

