Lange wurde kontrovers diskutiert, jetzt hat der Abriss der Zuckersilos in Waghäusel begonnen. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Waghäusel. Für die Große Kreisstadt Waghäusel gehören die beiden Zuckersilos seit langer Zeit zum gewohnten Stadtbild, doch Ortsfremde staunen, wenn sie die stahlgrauen, für manche Menschen hässlichen Giganten in unmittelbarer Nähe des wunderschönen Barock-Jagdschlosses Eremitage hoch aufragen sehen.

Dieser Teil der "Skyline" der 22.000-Einwohner-Kommune im nördlichen Landkreis Karlsruhe wird jedoch schon bald der Vergangenheit angehören. Seit einigen Tagen haben die Vorbereitungsarbeiten zum Abbau begonnen, wie Waghäusels Oberbürgermeister Walter Heiler auf Nachfrage der RNZ bestätigte.

"Im Moment wird der Bauzaun gestellt und ein Gerüst angebracht. Danach werden Dämmung und Putz entfernt, bevor der Innenbereich in Angriff genommen wird", führte Heiler weiter aus. Letztlich werden die Silos ihm zufolge Stück für Stück abgetragen – und keinesfalls gesprengt, anders als das nicht weit entfernte Pendant der Kühltürme des Kernkraftwerks Philippsburg.

Die Aufwendungen des Silo-Abrisses, der bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein soll, betragen für die Kommune rund 1,2 Millionen Euro, zuzüglich Nebenkosten – die Kosten waren ein Grund, warum der Abriss lange nicht angegangen wurde. Das brisante Thema war in den Sitzungen des Waghäuseler Gemeinderats immer wieder Gegenstand langer Diskussionen, Kritik gab es zuletzt an den dadurch erforderlich werdenden Einsparungen bei Breitbandversorgung oder Schulhaus-Neubau.

Lange davor aber wurde der Abriss in der ganzen Region kontrovers diskutiert, auch Stimmen für den Erhalt der Bauten der 1838 eröffneten Fabrik (zuletzt Südzucker AG) als schützenswertes Industriedenkmal waren laut geworden. Die Zuckerfabrik hatte für einen Wirtschaftsboom in Waghäusel gesorgt, wurde zum größten Arbeitgeber in Nordbaden. Waghäusel und seine Einwohner waren stolz auf "ihre" Zuckerfabrik, von 1930 bis 1975 hatte die Gemeinde sogar ein Wappen, das dem Firmenzeichen nachempfunden war. Ab 1987 ging es jedoch abwärts, 1994 wurde die Stilllegung der Fabrik beschlossen, 1997 kaufte die Stadt das ganze Areal zum symbolischen Preis von einer Mark.

Angedacht wurde danach etwa, die Silos durch andere Formen der Nutzung wiederzubeleben, doch jedes Konzept scheiterte an fehlenden Investoren. Der bekannte Künstler Jürgen Goertz aus Angelbachtal hatte sich zudem eingeschaltet: Anfangs hatte er die beiden Türme noch als "Störfaktor" betrachtet, dann aber von einem "reizvollen Dialog zwischen Industriebau und Eremitage" gesprochen. Er war sogar zusammen mit Architekt und Modell vor Ort zu Besuch. Beide sprachen von "wunderbaren Beispielen technischer Bauwerke der Industrialisierung", die eine überregionale Bedeutung hätten.

Auch in der Bürgerschaft reichten die Meinungen von "Schandfleck" bis zur "Erhaltung als Zeichen des Respekts" weit auseinander. Eine ganze Gegend habe von diesem Unternehmen, das vielen Menschen Arbeit geben hatte, gelebt.

Alles Makulatur. Mit dem Abriss der Silos wird nun ein Schlussstrich unter die regionale Zucker-Ära gezogen.