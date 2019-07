Wiesloch. (rö) "Wir können unheimlich stolz sein", sagte Patrick Sabisch aus Kronau, Scheffelpreisträger des letzten Abiturjahrgangs am Wieslocher Abendgymnasium der Volkshochschule Südliche Bergstraße, in seiner Rede auf der Abiturfeier. Dabei nahm er ausdrücklich seine beiden Mitabiturienten mit ins Boot: Carmen Knauer aus Dielheim und Yannick Ditton aus Baiertal. Ziemlich genau drei Jahre vorher hatten sie (und damals noch einige andere) sich "auf das Abenteuer eingelassen", so Sabisch und nicht geahnt, welche "Entbehrungen und Opfer" auf sie warteten. "Wir haben Fleiß, Durchhaltevermögen und absoluten Willen bewiesen", stellte Sabisch nach "vielen Nächten mit unheimlich wenig Schlaf" fest - denn Abendgymnasium bedeutet: Nach einem normalen Arbeitstag meist Unterricht von 17.45 bis 21.45 Uhr, und das ohne Ausnahme an jedem Werktag. Am Wochenende heißt es Büffeln, viel Freizeit bleibt nicht. "Ich finde, es hat sich bezahlt gemacht", sagte der Scheffelpreisträger und dankte vor allem den Lehrern und den Familienangehörigen.

Eröffnet hatte die kleine Feierstunde Wieslochs OB Dirk Elkemann als Vorsitzender des VHS-Vorstands. Ihm nötigte die Leistung der Abiturienten "eine gehörige Portion Respekt" ab, sie hätten "Willensstärke, Ausdauer und das nötige Können bewiesen". Elkemann wünschte "toi, toi, toi für Ihre Zukunft, die Sie selbst gestalten können". Der OB blickte aber auch auf 50 Jahre Abendgymnasium in Wiesloch zurück: "Es endet eine Ära für die Volkshochschule", Grund sind die in den letzten Jahren zu niedrigen Schülerzahlen - dass es nur drei waren, die am Ende übrig blieben, hat es laut Schulleiter Roland Kraft schon öfter mal gegeben, der stärkste Jahrgang in den letzten zehn Jahren habe aus 18 Absolventen bestanden. Immerhin, so Dirk Elkemann, hätten am Wieslocher Abendgymnasium insgesamt 800 Abiturienten "den Sprung in ein weiteres Leben mit der allgemeinen Fachhochschulreife" geschafft. Möchte künftig jemand diesen zweiten Bildungsweg einschlagen, muss er nach Auskunft von Roland Kraft die Einrichtungen in Heidelberg, Mannheim oder Karlsruhe besuchen.

Gar von "einer Endzeit" sprach mit einem Augenzwinkern Deutschlehrer Friedemann Püschel, der gut 20 Jahre lang am Abendgymnasium gewirkt hatte. Die Einrichtung schließe ihre Pforten, das bedeute auch für die Dozenten, Abschied zu nehmen. "Für Sie ist das Ende ein Anfang", sagte er mit Blick auf die Absolventen und nahm sie ein letztes Mal auf einen literarischen Parforceritt mit, den er von Goethes "Faust" ("zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag") bis hin zu Hermann Hesses Gedicht "Stufen" ("jedem Anfang wohnt ein Zauber inne") ebenso leidenschaftlich wie unterhaltsam gestaltete. Abschließend forderte er die Abiturienten auf, am Credo der Aufklärung festzuhalten: "Habe Mut, dich deines Verstands zu bedienen." Dazu gehöre auch, manchmal unbequem zu sein: "Seid Sand, nicht das Öl im Getriebe dieser Welt", wie es Günter Eich im Hörspiel "Träume" formulierte.

Während OB Elkemann den Scheffelpreis an Patrick Sabisch überreichte, machte Schulleiter Roland Kraft "das, was ich am liebsten mache": Er überreichte an Carmen Knauer, Yannick Ditton und Patrick Sabisch die Abiturzeugnisse.

Die abschließenden Dankesworte gehörten dem OB. Sie richteten sich an den Schulleiter, die Lehrer Meike Jörger, Friedemann Püschel, Beatrix Timmermann, Tobias Sicks und (in Abwesenheit) Joachim Haßel sowie an Andrea Weis von der Volkshochschule, die sich in den letzten zehn Jahren um die Verwaltungsaufgaben rund ums Abendgymnasium gekümmert hatte.