A6 bei Wiesloch. (jubu/mün) Wegen eines defekten Lastwagens war am Dienstagmorgen bei Wiesloch die rechte Spur der Autobahn A6 in Richtung Heilbronn gesperrt. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, blockierte der Fahrer eines polnischen Sattelzuges mit einem Motorschaden die rechte Spur im Baustellenbereich zwischen Wiesloch und Sinsheim. Die Bergungsarbeiten sollen sich noch einige Zeit hinziehen, hieß es am Morgen.

In beiden Richtungen kam es im Berufsverkehr zu starken Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr staute in Fahrtrichtung Heilbronn auf mehr als zehn Kilometern. In der Gegenrichtung hatten Schaulustige zeitweise das Tempo gebremst, weshalb es auch hier zu Rückstaus kam.

Wie ein Sprecher der Polizei Mannheim auf Nachfrage mitteilte, sollte gegen 9 Uhr ein Abschleppunternehmen eintreffen und mit der Bergung des Fahrzeuges beginnen.

Kurz nach 7 Uhr war der Fahrer eines polnischen Sattelzuges zwischen Wiesloch und Sinsheim in Richtung Heilbronn unterwegs. In Höhe Dielheim musste er aufgrund eines Motorschadens auf der rechten Spur abstellen. Da einige Verkehrsteilnehmer eine leichte Rauchentwicklung an dem stehenden Fahrzeug sahen, alarmierten sie den Notruf.

Daraufhin wurden Feuerwehrkräfte aus Wiesloch und Sinsheim zum Ort des Geschehens geschickt, der in einem engen, zweispurigen Bauabschnitt lag. Zumindest ein Rettungsmittel konnte den Unfallort erreichen. Beim Eintreffen der Wehren hatte sich der Rauch verzogen, der Lastwagen stand dennoch an einer ungünstigen Stelle.

Update: Dienstag, 29. September 2020, 9 Uhr