A6 bei Walldorf. (pol/pr/mare) Gleich zwei Vorfälle hat es am Sonntagabend auf der A6 beim Walldorfer Kreuz gegeben. Bei einem Unfall am Stauende wurden zunächst ein Vater und sein Kind leicht verletzt. Kurios: An die Unfallstelle rollte ein weiteres Auto, dass - unabhängig vom Crash - in Brand geriet, wie die Polizei auf RNZ-Nachfrage mitteilt.

Gegen 16.50 Uhr hatte es zunächst gekracht. Am Stauende fuhr eine Auto auf einen anderen Wagen auf. Dieser wurde auf einen Sprinter geschoben. Dabei gab es zwei Leichtverletzte - beide wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Während der Unfallaufnahme kam dann noch ein weiteres Auto an die Unfallstelle. Hier begann das Fahrzeug, zu qualmen. Auslöser war wohl ein technisches Problem. Das entwickelte sich dann zu einem kompletten Brand, den die Feuerwehr löschen musste. Alle Autos müssen abgeschleppt werden, die Bergung ist derzeit in Gang.

Die Verkehrsbeeinträchtigungen hielten sich nach Angaben der Polizei in Grenzen. Die Überleitung von der A6 auf die A5 in Richtung Karlsruhe und Heidelberg ist gesperrt, die Autos werden auf der Autobahn auf einer Spur am Unfall vorbei geleitet.

Erst am Freitag hatte es in der Nähe schwer gekracht.

Update: Sonntag, 27. Oktober 2019, 18.12 Uhr