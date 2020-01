Wiesloch/Rauenberg/Sinsheim. (rnz) Das kommt auch nicht alle Tage vor: Ein Spezialtransport mit einem Teil für die Ariane-5-Rakete passierte jetzt die A6-Baustelle der ViA6West. Und der nächtliche Schwertransport hatte es auch in sich: Mit einem Gewicht von 35 Tonnen, einer Länge von 17,50 Metern, einer Höhe von 4,30 Metern und einer Breite von 5,90 Metern passte er nur knapp durch die Baustelle. Dafür musste der Spezialtransport beide Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nürnberg nutzen. Die A 6 ist bekanntermaßen in diesem Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim insgesamt für die 4:0-Verkehrsführung für die zwei Fahrstreifen 6,50 Meter breit.

Das Raketenteil war laut einer Mitteilung der ViA6West sicher verpackt in einem Transportcontainer und auf dem Weg vom ESA-Entwicklungszentrum in Frankreich zu MT Aerospace in Augsburg. Hier werden im Auftrag von Arianespace Gehäuse für die Feststoffbooster der Ariane-5-Trägerrakete gefertigt, die bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA entwickelt wurde.

In nicht einmal zehn Minuten war der mit zwei Begleitfahrzeugen ausgestattete Raketentransport durch die 10,8 Kilometer lange Baustelle durch und setzte unbehelligt seine Fahrt Richtung Augsburg fort.