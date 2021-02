Von Timo Teufert

Rauenberg. Gerade erst ist die Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim auf jeweils drei Fahrspuren pro Richtung ausgebaut worden. Doch damit ist das Projekt, das in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) umgesetzt wurde, noch nicht abgeschlossen. Voraussichtlich in drei Jahren will der Autobahnbetreiber "ViA6West" die Angelbachtalbrücke und die Brücke über die B 39/L 723 an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ersetzen und sie je Fahrtrichtung ebenfalls auf drei Fahrstreifen plus Standstreifen verbreitern.

"Der Ersatzneubau der Angelbachtalbrücke ist Vertragsgegenstand unseres ÖPP-Projektes", berichtet Michael Endres, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Autobahnbetreibers "ViA6West". Allerdings sei die Brücke nicht Bestandteil des kürzlich abgeschlossenen Ausbaus zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim, sondern Teil der langfristigen Erhaltungsstrategie. "Anstatt immer wieder hohe Summen für Erhaltungsmaßnahmen aufzuwenden, haben wir uns entschlossen, die Angelbachtalbrücke ersatzneuzubauen. Dies ist insgesamt die wirtschaftlichste Variante für den Steuerzahler", so Endres.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit werde die neue Brücke über das Angelbachtal an die aktuellen Richtlinien angepasst und um einen Standstreifen in jede Fahrtrichtung ergänzt. "Die neue Brücke wird sich sehr stark an dem alten Viadukt orientieren, aufgrund der zusätzlichen Standstreifen wird sie jedoch breiter ausfallen", erklärt der Pressesprecher.

Zusammen mit der Angelbachtalbrücke soll auch die Brücke für die L 723/B 39 ersetzt werden. Grund dafür: Eine Sanierung würde sich nicht mehr lohnen. Fotos: Helmut Pfeifer

Bevor die Angelbachtalbrücke jedoch neu gebaut werden kann, muss zunächst das Genehmigungsverfahren abgeschlossen werden. "Die Vorbereitungen für die Genehmigungsplanung sind derzeit in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Derzeit wird von ,ViA6West’ ein Baubeginn im Jahr 2024 angestrebt", so Endres. Bei einem günstigen Verlauf des Genehmigungsverfahrens könnte auch früher gestartet werden. Die Bauarbeiten selbst werden nach seinen Angaben ungefähr zweieinhalb Jahre in Anspruch nehmen.

Die über 350 Meter lange Angelbachtalbrücke wurde 1967 fertiggestellt, im Zug des Baus der 78 Kilometer langen "Neckarlinie" zwischen Mannheim und Heilbronn – der heutigen A 6 – von 1964 bis 1968. "Die Verkehrs- und Standsicherheit der Brücke war und ist jederzeit gewährleistet, da sie wie alle Brückenbauwerke in Deutschland regelmäßig überprüft wird", betont Endres. Bei den bisherigen Prüfungen haben sich bei der Angelbachtalbrücke keine diesbezüglichen Auffälligkeiten ergeben.

Neben der Angelbachtalbrücke, die die Straße "Hohenaspen", das Naturschutzgebiet "Landschaft am Waldangelbach" sowie den Fahrradweg zwischen Wiesloch und Rauenberg überspannt, soll auch die Brücke für die B 39/L 723 erneuert werden. "Das Unterführungsbauwerk an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg soll ebenfalls in den nächsten Jahren – zusammen mit der Angelbachtalbrücke – ersetzt werden", so Endres. Auch hier sei die Verkehrs- und Standsicherheit gewährleistet: "Die Brückenprüfungen haben bisher keine diesbezüglichen Auffälligkeiten ergeben", so Endres.