Dielheim. (rö) Aktuell ruhen die Arbeiten auf der Autobahn A6, erst nach der Bundesgartenschau in Heilbronn (bis 6. Oktober) wird der sechsspurige Ausbau zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim auf der Fahrbahn in Richtung Heilbronn fortgesetzt. Dann geht es auch an die südliche Seite der Autobahnbrücke zwischen Dielheim und Rauenberg.

Wie in der jüngsten Sitzung des Dielheimer Gemeinderats Bürgermeister Thomas Glasbrenner und Ordnungsamtsleiter Uwe Bender bekannt gaben, soll dafür die Kreisstraße K4170, die Kreisstraße zwischen Dielheim und Rauenberg, ab November gesperrt werden. "Es wird wieder eine Vollsperrung geben, die Umleitungsstrecken werden derzeit erarbeitet", sagte Bender nach einem ersten Termin mit dem privaten Autobahnbetreiber ViA6West und Vertretern der betroffenen Kommunen, dem sich noch ein weiteres Treffen mit allen zuständigen Fachbehörden anschließen soll.

Die Arbeiten sollen laut Bender spätestens im Juli 2020 fertig sein. Bürgermeister Glasbrenner schränkte jedoch ein, dass nach der fertiggestellten Aufweitung der Autobahnunterführung der Rhein-Neckar-Kreis noch die dann breitere Straße herstellen muss. "Das wird länger dauern als bei der ersten Sperrung", sagte Glasbrenner.

Der erste Teil der Arbeiten hatte ursprünglich im August 2017 beginnen sollen, sich dann aber wegen nicht vorliegender verkehrsrechtlicher Anordnungen bis in den November hinein verzögert. Auch danach lief nicht alles glatt, statt der geplanten fünf Monate, dauerte die Vollsperrung der K4170 gut zehn Wochen länger und konnte erst am 22. Juni 2018 aufgehoben werden.

Grund war einerseits die Witterung, die die Erdarbeiten erschwerte, zum anderen waren in den Bauplänen aus den sechziger Jahre zum Beispiel besondere Eigenschaften der Widerlager nicht vermerkt, sodass deutlich stärkere Spezialbohrer benötigt wurden als zunächst eingeplant. Widrigkeiten, die jetzt bei der Fortsetzung der Arbeiten aber bekannt sein sollten.