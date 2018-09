Noch steht die alte Brücke, aber ihre Tage sind gezählt. Am Wochenende vom 15. und 16. September wird sie abgerissen. Die Widerlager und Stützen für die Behelfsbrücke stehen schon. Sie soll in der Nacht zum 23. September eingehoben werden. Foto: Kloé

Balzfeld/Tairnbach. (oé) Im Zuge des aktuellen Ausbaus der Autobahn A6 steht das nächste Großereignis vor der Tür: der Abbruch der Brücke an der Kreisstraße zwischen Balzfeld und Tairnbach und die Einrichtung einer Behelfsbrücke. Das Projekt geht in zwei Etappen über die Bühne, wie jetzt Michael Endres, der Pressesprecher der Projektgesellschaft "ViA6West", erläuterte.

Zunächst wird die alte Brücke abgerissen. Das geschieht am Wochenende des 15. und 16. September. Dafür wird die Autobahn voraussichtlich von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, voll gesperrt. Eine Woche später wird dann die Behelfsbrücke eingehoben. Diese Arbeiten sollen am Sonntag, 23. September, zwischen 2 und 7 Uhr in der Frühe ausgeführt werden. Auch in diesem Zeitraum muss die A6 voll gesperrt werden. Und zwar jeweils zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim. Die Umleitung folgt der Bundesstraße B39 und der B292.

Für Bewohner von Horrenberg-Balzfeld und Tairnbach sowie für andere Verkehrsteilnehmer bedeutet dies, dass die Verbindungsstraße zwischen beiden Ortschaften für längere Zeit gesperrt bleiben muss. Wie lang genau, ist Endres zufolge noch offen. Behördlicherseits sei eine Sperrung der Kreisstraße bis zum 14. Oktober genehmigt. Diese Frist wolle man aber auf keinen Fall ausschöpfen. Die Kreisstraße solle "so schnell wie möglich" wieder freigegeben werden, betont Endres.

Das gesamte Bauvorhaben in einem Aufwasch durchzuführen, ist dem Unternehmenssprecher zufolge nicht möglich. Dafür wäre das verfügbare Zeitfenster zu eng gewesen. Allein für den Abriss benötige man 24 bis 26 Stunden. Das Einheben der fertig montierten Behelfsbrücke nimmt noch einmal rund fünf Stunden in Anspruch. Deshalb hat man sich entschlossen, beide Maßnahmen zu trennen.

Maßgeblich bei der Terminwahl waren dem Unternehmen zufolge mehrere Faktoren: einmal die Heimspiele der TSG Hoffenheim. An diesen Wochenenden ist eine Sperrung ausgeschlossen, weil dies "ein unübersehbares Chaos" auf den Straßen der Region schaffen würde. Dann muss gewährleistet sein, dass bis zum April 2019 die A 6 zumindest provisorisch sechsspurig befahren werden kann. Denn dann beginnt die Bundesgartenschau in Heilbronn.

Und schließlich darf der Abbruchtermin auch deshalb nicht zu spät im Jahr liegen, weil dann der Winter naht und die Witterungsbedingungen unkalkulierbar werden. Nicht zuletzt spielte auch die angespannte Situation in der Baubranche eine Rolle. Der europaweit tätige Lieferant der Behelfsbrücke ist ausgelastet und hatte Endres zufolge schlicht keinen anderen Termin mehr frei als den 23. September.

Wenn die Autobahn schon gesperrt werden muss, dann soll die Zeit auch optimal genutzt werden. Deswegen finden am 15. und 16. September auch weitere Arbeiten statt. Michael Endres nennt eine erneute Sanierung des Asphaltbelags auf vier Kilometern Länge (vor allem auf der Lkw-Spur); dann werden Pflegemaßnahmen am Seitenstreifen durchgeführt und einige Bäume gefällt; und nicht zuletzt wird die beschädigte Schilderbrücke kurz vor der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg instandgesetzt.

Für den Abbruch der alten Brücke muss zunächst die Fahrbahn der Autobahn geschützt werden. Dies geschieht mit einer sogenannten "Bagger-Matratze", das sind dicke Holzbohlen, die über die Fahrbahn gebreitet werden, um sie vor herunterfallendem Beton und den Ketten der Bagger zu schützen.

Allein für Auf- und Abbau der "Matratzen" sind etwa vier Stunden nötig. Beim Abbruch selbst wird zunächst die Brücken-Decke mit Meißel-Baggern perforiert, bevor der eigentliche Abriss beginnt. Dabei kommen vier Bagger zum Einsatz, deren Zangen den Beton mit einem Druck von 900 Tonnen zerbröseln. Das Abbruchmaterial wird an Ort und Stelle separiert und abtransportiert.

"Die Brücken sind zäh", sagt Michael Endres. Besagtes Bauwerk entstand 1966 beim Neubau der A6 zwischen Mannheim und Heilbronn, ist 63 Meter lang und hat eine Tragkraft von 60 Tonnen. Der Zahn der Zeit hat Endres zufolge zwar an der Brücke genagt, marode ist sie deswegen aber noch keineswegs. Wenn sie jetzt trotzdem abgerissen wird, dann hat dies dem Unternehmenssprecher zufolge ganz pragmatische Gründe. Bei einer Lebensdauer von maximal 70 Jahren müsste sie spätestens 2036 ohnehin erneuert werden.

Das wäre zehn Jahre, bevor die ViA6West als Autobahnbetreiber den Streckenabschnitt wieder an den Bund zurückgibt. Um zu vermeiden, dass die Bagger über kurz oder lang erneut anrücken müssen, werden deshalb alle Brücken und Unterführungen im Zuge des jetzigen Autobahnausbaus sozusagen "in einem Aufwasch" erneuert. Alles andere würde "keinen Sinn machen", so Endres. So habe man den Vorteil, dass künftig alle Bauwerke der Autobahn "gleich alt sind" und man für Jahrzehnte "Ruhe" habe.

Die Vorbereitungen für den Einbau der Behelfsbrücke laufen derzeit unter Hochdruck. Die Widerlager für die zweiteilige Stahlbrücke, die fix und fertig per Kran eingehoben wird, stehen bereits, auch an der neuen Rampe für die Behelfsbrücke und der erforderlichen Fahrbahnverschwenkung wird schon gearbeitet. Allerdings kann die Anbindung der Behelfsbrücke mit den erforderlichen Zusatzlagern erst fertiggestellt werden, wenn die Brücke sitzt. Zudem muss der Beton richtig aushärten.

Bei normalem Beton dauert dies Michael Endres zufolge 28 Tage. Deshalb werde hier Spezialbeton verwendet, der bereits nach zehn Tagen ausgehärtet ist. Mindestens solange muss die Kreisstraße zwischen Balzfeld und Tairnbach dann noch gesperrt bleiben. Der Bau der neuen Brücke soll dann ohne weitere Einschränkungen bei fließendem Verkehr vonstatten gegen und im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein.

Die Rettungseinfahrt in die A6, die sich seit einigen Monaten an dieser Stelle befindet, bleibt übrigens trotz der Baumaßnahmen erhalten, wie Michael Endres betont.